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ТЕЦ "Бобов дол" по пътя на транформацията към модерен енергиен комплекс

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ТЕЦ "Бобов дол" остава едно от ключовите предприятия за местната икономика. По данни на местната власт пряко в централата работят около 1200 души. Още приблизително толкова са заети в свързани дейности - обслужващи компании, доставчици и фирми, които зависят от работата на предприятието.

Вече са инвестирани над 180 млн. евро

Енергийният преход е сред най-големите предизвикателства пред България през следващите години. В центъра на този процес е и ТЕЦ "Бобов дол" – предприятие, което осигурява работа на хиляди хора в региона и дълги години е част от енергийната сигурност на страната. Днес централата преминава през мащабна трансформация, основана на инвестиции в нови технологии, диверсификация на енергийните източници и постепенно намаляване на зависимостта от въглищата.

През последните години ТЕЦ "Бобов дол" реализира и планира инвестиции за над 180 милиона евро, насочени къммодернизацията на производството и внедряването на по-екологични енергийни решения.

Сред най-значимите проекти са Фотоволтаичен парк с мощност 100 мегавата. Върху рекултивирани площи на сгуроотвал е изграден фотоволтаичен парк с инсталирана мощност 100 мегавата. Използването на вече нарушени терени позволява производството на чиста енергия без засягане на земеделски земи и природни територии.

Към фотоволтаичната централа е изградено модерно батерийно стопанство, което позволява съхранението на произведената електроенергия и по-гъвкавото включване в електроенергийната система. Тази технология е ключова за интегрирането на възобновяемите източници и за гарантиране на стабилността на мрежата.

До края на 2026 г. се очаква да заработи нова биогазова инсталация с инвестиция над 10 милиона евро. Съоръжението ще може да преработва до 100 000 тона биомаса годишно и ще захранва три газови когенерационни модула.

Проектът е важна стъпка към изграждането на нов енергиен микс, основан на алтернативни горива и кръгова икономика.

Част от стратегията за трансформация включва и изграждането на газова връзка към магистралния газопровод за Северна Македония. Проектът предвижда около 2 километра отклонение и нова газоразпределителна станция. След реализацията му природният газ ще замени мазута при технологичните процеси по разпалване на енергийните мощности.

Преходът не се изразява единствено в изграждането на нови мощности. През последните години в ТЕЦ "Бобов дол" са инвестирани над 20 милиона евро в две сероочистващи инсталации, а изграждането на трета сероочистка вече е в ход.

Тези съоръжения са сред най-важните екологични инвестиции в централата и позволяват значително намаляване на емисиите на серни оксиди. Трансформацията на ТЕЦ „Бобов дол" е пример за подход, при който енергийният преход се реализира постепенно, без рязко прекъсване на икономическата активност в региона.

Целта е комплексът да се развие като модерен енергиен център, съчетаващ различни технологии - производство от възобновяеми източници, системи за съхранение на енергия, биогаз и алтернативни горива, природен газ като преходно решение, възможности за бъдещо производство на зелен водород.

Зад всеки енергиен проект стоят хора – работници, инженери, специалисти и техните семейства. Затова успешният енергиен преход не може да бъде само технологичен процес. Той трябва да гарантира запазването на заетостта, създаването на нови възможности за квалификация и устойчивото развитие на региона. ТЕЦ "Бобов дол" е изправен пред едно от най-големите предизвикателства в своята история, но и пред възможността да се превърне в пример как традиционната енергетика може да намери своето място в бъдещето – чрез инвестиции, иновации и отговорност към обществото и околната среда.

ТЕЦ "Бобов дол" остава едно от ключовите предприятия за местната икономика. По данни на местната власт пряко в централата работят около 1200 души. Още приблизително толкова са заети в свързани дейности - обслужващи компании, доставчици и фирми, които зависят от работата на предприятието.

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