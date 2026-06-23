Клиентите с избрани планове Total Unlimited получават удължена четиригодишна гаранция при покупка на нов смартфон

Всички смартчасовници вече се предлагат с безплатна трета година гаранция

Yettel става първият телеком в България, който въвежда четиригодишна гаранция за смартфони и три години гаранция за смартчасовници. С тази стъпка компанията дава на клиентите си повече сигурност и спокойствие при използването на устройствата за по-дълъг период от време.

От месец юни всеки клиент, който закупи смартфон с план Total Unlimited 300 Online, Total Unlimited 400 или Total Unlimited MAX, получaва автоматично и без допълнително заплащане четвърта година гаранция за своето устройство. При покупка на смартчасовник потребителите се възползват от трета година гаранция безплатно и без необходимост от обвързване с тарифен план.

Новата гаранционна политика е част от последователните действия на телекома да подпомага по-дългия живот на устройствата, като осигурява необходимите условия и решения в полза на потребителите. През 2023 г. компанията за първи път въведе на телекомуникационния пазар у нас безплатна трета година гаранция за смартфони. Сега операторът надгражда този стандарт с още една година сигурност за клиентите с избрани планове Total Unlimited и разширява предимството към категорията на смартчасовниците.

Решението отговаря и на реалното поведение на потребителите. Според последното проучване на Yettel 30% от хората у нас използват смартфоните си повече от 3 години, преди да ги заменят с нови. Ето защо удължената гаранция е важна част от пакета „Смартфон Вселена“ – концепцията на Yettel, която обединява решения за по-лесен избор, защита, поддръжка, сервиз, подмяна и рециклиране на устройства. Така компанията развива цялостна екосистема от услуги, създадени да подкрепят клиента през целия жизнен цикъл на устройството – от покупката и ежедневната работа с него до отговорното му предаване за рециклиране или замяна. Освен това операторът разполага със собствен сертифициран сервиз за диагностика, поправка и ремонт на устройства.

По-дългият гаранционен срок има и ясно устойчиво измерение. Когато едно устройство остава в употреба по-дълго, потребителят получава по-голяма стойност от своята инвестиция, а необходимостта от преждевременна подмяна на работеща техника намалява. Това е и един от ефективните начини за ограничаване на електронните отпадъци и по-отговорно използване на технологиите.

С новото предложение Yettel продължава да развива услуги, които съчетават технологична иновация, по-добро клиентско изживяване и отговорно потребление. Компанията поставя акцент не само върху достъпа до най-новите устройства, но и върху тяхната по-дълга, сигурна и устойчива употреба.