Регионалното министерство пробва да спаси 571 млн. евро от европейски програми

Регионалното министерство се опитва да спаси от окончателно изгубване 571,3 млн. евро по Оперативна програма „Региони в развитие". Това съобщи заместник-министърката Десислава Георгиева по пресконференция за представяне на екипа на министър Иван Шишков.

В момента сме в 5-тата година от изпълнението на програмата, която трае седем години, а все още са договорени едва 56% от средствата, които кохезионните фондове на ЕС ни отпускат по ОПРР. Одобрени за плащане са едва 14% от парите, каза зам.-министърката.

„Сериозното закъснение поставя под риск 571,3 млн. евро, затова МРРб е започнало преговори с Брюксел за промени в програмата", каза тя.

Включването на нови финансови инструменти по приоритета „Справедлив преход" ще позволят да се исвоят повече пари, с което рисъкт от изгубване на средства се намалява до 276,6 млн. евро.

Затова в момента се водят и преговори част от проектите по общинската инвестиционна програма да се прехвърлят за финансиране по ОПРР. Става дума само за проекти, които имат съответствие с изискванията за допустимост на оперативната програма и са в напреднал етап на изпълнение.

Третият начин за спасяване на европейските пари по ОПРР е да бъдат прекроени мерки по териториалните за справедлив преход за трите въглищни региона – Стара Загора, Перник и Кюстендил, така че да послужат за адаптиране на малки и средни предприятия към прехода.

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