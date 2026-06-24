Китайски учени създадоха ултрачерна боя, която поглъща 99,9% от светлината

Китайски изследователи от Nipsea Group, работещ под шапката на Nippon Paint в Китай, разработиха иновативна автомобилна боя, която абсорбира впечатляващите 99,9% от видимата светлина. Публикуваното в научното списание Matter&Light изследване разкрива технология, която буквално заличава триизмерните детайли, гънки и линии на автомобила, превръщайки го в двуизмерен силует, наподобяващ черна дупка. За сравнение, стандартната черна боя поглъща около 99,8% от светлината, но минималната разлика от 0,1% се оказва критична за пълното елиминиране на повърхностните отражения.

Подобен визуален експеримент беше демонстриран още през 2019 г., когато германският производител BMW представи модела X6, покрит с веществото Vantablack, абсорбиращо 99,965% от светлината. Материалът Vantablack обаче се оказа изключително крехък, скъп и се повреждаше лесно от най-малките външни въздействия като удар от камъче.

Новата китайска разработка създава специфична микроскопична повърхност, в които светлината се улавя и отразява безкрайно, докато не изчезне напълно. Тя може да се нанася със стандартно оборудване за пръскане в автомобилната индустрия и притежава изключителна здравина. При проведените тестове панелите са издържали без никакви повреди 10 дни под вода, както и излагане на 95% влажност на въздуха при температура от 40 градуса.

Въпреки сериозния технологичен пробив, боята все още не е готова за масово производство и продажба в търговската мрежа. Преди покритието да достигне до крайните потребители, производителите трябва да проведат допълнителни дългосрочни изследвания, за да проверят устойчивостта му срещу силно UV лъчение, корозия, дълбоки драскотини и удари от дребни камъчета при висока скорост.