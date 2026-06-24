Astreco Parking & Rent, новата локация с 220 паркоместа, денонощна охрана и релакс зона, осигурява и безплатен 2-посочен трансфер до и от терминалите

Комфортното пътуване зависи от малките детайли преди излитането. Като да оставиш безгрижно колата си на удобен охраняем паркинг с 24-часово видеонаблюдение и преместиш багажа си в колата, която за по-малко от три минути ще те отведе до необходимия терминал. Когато се върнеш обратно, дори не е необходимо да звъниш, за да те вземат. Служител на Astreco Parking ще те очаква с неизменния брандиран автомобил на компанията. Почувства ли се вече VIP? И вероятно си мислиш, че това удоволствие е скъпо и не е за теб. Нищо подобно! Цената при 1-месечен престой започва от 3,33 € на ден. Ако все пак пътуваш за кратко уикенд бягство и твоят автомобил ще остане само за ден или два на паркинга, пак ще ти излезе по-евтино, отколкото да поръчаш такси в двете посоки.

„При нас работят млади и изключително отговорни хора, непрекъснато получаваме високи оценки в Google заради любезния ни персонал и високото качество на услугата, която осигуряваме“, споделя Марио Кацарски, управител на Astreco Parking & Rent.

Astreco Holding, компанията, отговорна за съществуването на този изключително удобен паркинг, e позната у нас с марките Honda, Subaru и Moto Morini. Така че на място при необходимост можете да наемете и съвсем нов автомобил от качествена марка.

Паркингът е практично решение за хора, които заминават на бизнес пътуване, дълга ваканция или търсят сигурно място за автомобила си в динамичната зона около летището. Предвидено е място дори за каравани и кемпери.

Разположеният на бул. „Христофор Колумб“ 70 комплекс Astreco Parking and Rent приема плащания в брой и с карта. Можете да направите своята резервация онлайн на parking.astreco.bg и на телефон 0885 085 354.