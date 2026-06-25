Домакинствата защитени от шок с цените, токът нагоре с 2,99%, парното - с 4,58 (Графики)

Само след седмица, от 1 юли, сметките ни за ток ще набъбнат с 2,99% средно, а тези за парно и топла вода - с до 4,58 на сто.

Енергийният регулатор за поредна година предпазливо и консервативно прие по-ниско увеличение на цените от исканията на енергийните компании. Така КЕВР защити домакинствата от шоково поскъпване на ток и парно въпреки ескалацията на цените на горивата - особено на петрол и газ, и нестабилната международна обстановка.

Председателят на КЕВР Пламен Младеновски посочи, че средната сметка за електроенергия на едно домакинство ще нарасне с около едно евро месечно. Сметките му са, че увеличението остава под нивото на инфлацията, която през миналата година е била 4,6%, а през тази се очаква да надхвърли 7%.

Целта на комисията е битовите потребители да бъдат предпазени от ценови шок и да имат предвидимост на разходите си за една година напред, заяви той на откритите заседания в енергийния регулатор.

Значително орязване на исканията на

топлофикациите

Сериозно е разминаването между поисканите и предложените цени на топлинната енергия. Топлофикациите настояваха за средно увеличение от над 30%, а на места и над 60%, но КЕВР предлага средно поскъпване от 4,58%.

Най-голямото дружество в сектора – “Топлофикация София”, е поискало увеличение от 29%, одобряват му 5,5%. В Русе искането е за над 69%, одобрено е 5 на сто.

От комисията обясняват, че са ограничили признатите разходи на дружествата, включително тези за технологични загуби по мрежата.

Въпреки ограниченото увеличение председателят на КЕВР предупреди, че цените на природния газ остават рисков фактор. Засега България е защитена от дългосрочния договор за доставка на азерски газ, но продължаване на напрежението в Близкия изток може да доведе до допълнителен натиск върху цените.

Предлаганото увеличение на електроенергията не е еднакво за всички региони.

За клиентите на “Електрохолд Продажби” в Западна България поскъпването е 3,11%, за абонатите на ЕВН в Югоизточна България – 3,24%, а за клиентите на “Енерго-Про” в Североизточна България – 2,38%.

Така че България продължава да бъде сред страните с най-ниски цени на електроенергията за домакинствата в Европейския съюз. По данни на Евростат е на трето място по ниски цени след Унгария и Малта.

Паралелно в енергийната комисия на парламента започна лека дискусия за

дневната и нощната тарифа, които може

да претърпят промени

Младеновски припомни, че въвеждането на цени за дневна и нощна енергия е било, за да се стимулира потреблението на излишната нощна електроенергия от АЕЦ “Козлодуй”. Днес тази необходимост е отпаднала, но за да се променят тези тарифи, с които хората са свикнали, особено възрастните, са нужни сериозна информационна кампрания и подготовка, които трябва да започнат веднага, ако искаме това да стане догодина.

Колкото до ниска тарифа при евтиния ток в летните дни, шефът на КЕВР заяви, че е по-скоро привърженик на уикенд тарифа с по-ниски цени. След многобройните сигнали за високи сметки през зимните месеци КЕВР ще поиска ерепетата да публикуват в месечните фактури информация за потреблението през последните 13 месеца. Така клиентите ще могат по-лесно да сравняват разходите си със същия период на предходната година. Регулаторът подготвя и анализ за поетапното внедряване на умни електромери. След монтирането им клиентите ще могат да следят потреблението си почти в реално време, което подобри контрола върху разходите за електроенергия.