Хитът е слънцето, но въглищата и газът още държат системата стабилна

Електромобилите стигат една четвърт от продажбите на коли, а въглеродните емисии пак са рекордни

Световната енергетика вече се променя по-бързо, отколкото личи от сметките за ток и горива. Новият доклад Global Energy Review 2026 на Международната агенция по енергетика показва, че през 2025 г. светът окончателно е влязъл в “ерата на електричеството”. Но преходът още не е достатъчно силен, за да обърне посоката на емисиите.

Глобалното търсене на енергия е нараснало с 1,3% през 2025 г. Това е забавяне спрямо 2024 г., когато ръстът беше 2%. Причините са по-слабият икономически растеж в някои региони, по-малкото потребление за охлаждане и по-доброто използване на енергията. В същото време търсенето на електроенергия се е увеличило с почти 3% - над два пъти по-бързо от общото енергийно потребление.

Точно тук е голямата промяна. Токът вече не е просто част от енергийната система, а нейният нов център.

Все повече дейности се прехвърлят към

електроенергия

- индустрия, отопление, охлаждане, транспорт, центрове за данни, дигитални услуги и изкуствен интелект.

Най-важният символ на тази промяна са соларните централи. За първи път модерна възобновяема технология дава най-големия принос към ръста на световното потребление на енергия. Слънчевата енергия е покрила над една четвърт от увеличението, а природният газ е втори със 17%. Общо нискоемисионните източници - слънце, вятър, ядрена енергия, водни централи и други ВЕИ - са осигурили близо 60% от ръста на глобалното енергийно търсене.

Още по-ясна е картината при производството на ток. През 2025 г. соларните фотоволтаици са добавили 600 тераватчаса производство. Това е най-големият годишен ръст, постиган някога от един енергиен източник извън периоди на възстановяване след кризи. Само допълнителният соларен ток е покрил около 70% от увеличението на световното производство на електроенергия.

Въпреки това старият енергиен ред не е приключил. Търсенето на петрол, газ и въглища също е нараснало през 2025 г., макар и по-бавно. Петролът се е увеличил с 0,65 млн. барела дневно, газът - с около 1%, а въглищата - с 0,4%. Това означава, че чистите технологии вече ограничават ръста на изкопаемите горива, но още не ги изместват достатъчно.

При петрола най-видимият натиск идва от електромобилите. Продажбите им са се увеличили с над 20% до 21 млн. броя. Така една от всеки четири нови коли, продадени в света през 2025 г., вече е електрическа. Това задържа потреблението на горива за автомобилния транспорт, въпреки че мобилността в много икономики продължава да расте.

Китай остава най-големият фактор в

световната енергетика,

но темпото там се променя. Страната има най-голям принос към глобалния ръст на енергийното търсене, но увеличението се е забавило до 1,7%. Причините са бързото навлизане на ВЕИ и по-добрата енергийна ефективност. В Китай производството на ток от въглища е спаднало с около 1,5%, въпреки че потреблението на електроенергия продължава да расте.

В САЩ посоката е различна. Там търсенето на енергия се е повишило с над 2% - вторият най-силен ръст от 2000 г. насам, ако се изключат годините на възстановяване след рецесии. Причините са студената зима, индустрията и дейтацентровете - само те са дали около половината от увеличението на потреблението на ток в страната.

Това е важен сигнал и за Европа.

Изкуственият интелект и дигиталната икономика вече са не

само технологична, а и енергийна тема

Те изискват повече електроенергия, по-силни мрежи, резервни мощности и системи за съхранение.

В Европейския съюз слънчевата и вятърната енергия са достигнали 30% от производството на ток и за първи път са изпреварили изкопаемите горива. Това е повратен момент за европейския енергиен преход. Общото търсене на енергия в ЕС леко намалява, но потреблението на електроенергия расте с около 1%. В същото време емисиите в съюза спадат с 0,8%.

Глобално обаче картината е по-противоречива. Нискоемисионните източници вече дават 43% от световното производство на електроенергия - най-високото ниво за последните 50 години. Но въглищата все още са най-големият единичен източник на ток с дял от 34%, а природният газ е втори с 21%.

Затова и емисиите продължават да растат. Енергийните CO2 емисии са се увеличили с около 0,4% и са достигнали нов рекорд - над 38 млрд. тона. Основната причина за ръста е природният газ, използван повече за отопление и производство на електроенергия през по-студената зима в развитите икономики. Суши и по-слабо производство от водни и вятърни централи също са повишили нуждата от изкопаеми горива.

Според МАЕ без чистите технологии ситуацията щеше да бъде много по-тежка. Разгръщането на соларни централи, вятърна енергия, ядрени мощности, електромобили и термопомпи след 2019 г. е спестило над 35 ексаджаула годишно потребление на изкопаеми горива през 2025 г. Това се равнява на около 7% от световното им потребление. Избегнатите емисии са около 3 млрд. тона CO2 годишно.

Батериите също стават ключова част от новата енергетика. През 2025 г. са добавени 108 гигавата нов капацитет за съхранение на електроенергия - с 40% повече от предходната година. Това е важно, защото колкото повече слънце и вятър има в системата, толкова по-голяма става нуждата от съхранение, гъвкавост и управление на потреблението.

Изводът е ясен: светът вече не спори дали електрификацията ще се случи. Тя се случва. Въпросът е дали мрежите, батериите, ядрените мощности, ВЕИ и енергийната ефективност ще се развиват достатъчно бързо, за да намалят реално емисиите.

За България този доклад е предупреждение. В ерата на електричеството конкурентоспособността няма да зависи само от ниската цена на тока. Ще зависи от това дали системата може да осигури достатъчно чиста, сигурна и управляема енергия във всеки час от денонощието.