“Тракия” отесня, но няма да я разширяват, ще има байпас през друга магистрала (Обзор)

Строителите на "Хемус" няма да получат 632 млн. евро индексации, но магистралата ще стигне до Велико Търново за три години

Отеснялата между София и Пловдив магистрала “Тракия” най-вероятно няма да се разширява. Вместо това в тази част ще бъде направен неин байпас с продължение то на бъдещата магистрала “Рила”, която започва от ГКПП Гюешево, пресича “Струма” при Дупница и продължава през Самоков към Костенец.

Идеята разкри регионалният министър Иван Шишков при представянето на екипа и приоритетите си. “Рила”, но само в едната си част вече е възложена за проектиране. Идеята първоначално беше тя да се включи в “Тракия” при Костенец, за да може трафикът от Северна Македония да не натоварва излишно столицата. В разработваната в момента стратегия за развитие на пътната инфраструктура обаче се разглежда възможността от Костенец в посока към Пловдив тази нова магистрала

да бъде успоредна на “Тракия” и да се влива в нея след Пазарджик

Доводите са няколко. Единият е, че сервитутът на “Тракия” на много места между София и Ихтиман няма как да се разшири или може да се направи с цената на големи суми за отчуждаване на терени. Другият е, че тунелът “Траянови врата” няма как физически да се разшири, а той е с две тръби с по две ленти и ще продължи да създава тапи, дори самата магистрала преди него да е по-широка.

“Ще насилваме бюджета, но през следващите година и половина - две ще възложим за проектирането на още толкова магистрали, колкото има сега - около 850 километра”, каза още арх. Шишков.

Повечето проекти са познати като идеи: магистрала “Черно море” между Бургас и Варна, както и продълженията ѝ към Дуранкулак и на юг от Бургас, за което по думите му “турците настояват повече отколкото ние”, също така магистрала, която да продължи Русе-Велико Търново през Стара планина и да стига до Маказа. Все още не са готови проектите и на пътя между Враца и Монтана, дори на два от лотовете на “Хемус” преди Шумен.

Продължението на “Хемус” до Велико Търново ще бъде готово най-късно до три години, увери министър Шишков. Това ще стане независимо че исканите от строителните фирми 1,237 млрд. лв. или 632 млн. евро индексации няма да бъдат платени. “Те ще трябва да довършат работата, която са започнали в рамките на авансово платените средства”, заяви той. И разказа, че на втория ден от работата на кабинета на Румен Радев открили, че през декември м.г. е променена методиката за индексиране на строителните дейности, вследствие на което многото фирми, които работят по “Хемус”, Видин-Ботевград и 84-те свлачища, имат да получават още 632 млн. евро, тъй като разчетите, по които са им платени авансите, са правени по цените от 2019 г. При сегашната липса на пари в бюджета обаче

това нямало как да се случи,

каза той и припомни, че при сключването на инхаус договорите навремето управляващите тогава са казвали, че по този начин - с аванси, се спестяват разходи, които биха възникнали заради инфлацията.

Междувременно се оказа, че дори последните 500 метра на магистрала “Струма” в района на ГКПП Кулата ще се наложи да се препроектират. Първоначално този участък е трябвало да има общо пет ленти за движение, като петата служи за осигуряване на ляв завой. Но според думите на Шишков едновремешният общински съвет на Петрич се е наложил и за да осигури място за търговски обекти, е отделил за тях терен, върху който трябва да е част от магистралата. “Тези постройки са с неясен статут и ще трябва да бъдат премахнати, участътъкт да се препроектира и да се направи пета лента за движение”, каза Шишков.