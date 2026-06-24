По-скъпи храни, но българинът пазарува повече

“Лидл България” предлага на властта и на земеделците Пакт за хранителен суверенитет

През май 2025 г. средният брой артикули на един касов бон в магазините на “Лидл България” е бил 10,56, докато през май тази година се увеличава на 11,19 артикула, т.е. покупките са с 6% повече независимо от повишаването на цените на храните през този период. Това съобщи във вторник изпълнителният директор на компанията Милена Драгийска.

Има увеличение и на стойността на една касова бележка – с около 12%, макар че това до известна степен се дължи и на инфлацията, каза тя.

Любопитното е, че с най-голям ръст в покупките са точно стоките, които са поскъпнали най-много – плодовете и зеленчуците. В рамките на над стоте обекта на веригата у нас цените им са се вдигнали средно с 13,74% за последната година, докато според данните на НСИ тази стокова група отбелязва средно 23% по-високи цени през 2026-а в сравнение с предходната.

Другите неща, които поскъпват по-значително в “Лидл” за последните 12 месеца, са месото – средно с 8,55%, сухите продукти – с 4,6%, но пък и много неща са станали по-евтини – например рибата и хлебните изделия. В крайна сметка средното увеличение на цените в “Лидл България” от май миналата година досега е 4,55%. Според НСИ средното поскъпване на храните и безалкохолните продукти за същия период е 4,4%, а на алкохола и цигарите – със 7,7%.

“Няма такива гигантски надценки, за каквито се говори при отделни стоки”, категорична е Драгийска. Секторните анализи на КЗК по групи храни показаха надценки между 20 и 60% за продукти като мляко или яйца и дори 120% за минерална вода, без уточнение за кои магазини става дума. Драгийска посъветва да се отворят финансовите отчети на “Лидл България”, за да се види каква е истината за надценките.

Последният публикуван в Търговския регистър одитиран финансов отчет на “Лидл България” е от 2024 г. и показва, че разликата между нетните приходи от продажби и оперативните разходи на веригата е 5,91%, т.е. толкова е средната надценка. Отчетите за предходните години показват почти същите цифри, като най-много са стигали до 7%.

От “Лидл България” са предложили на правителството и на организациите на земеделските производители да подпишат съвместно с търговските вериги Пакт за хранителен суверенитет. Документът според Драгийска трябва да даде нещо като гаранции, че всички заедно ще работят за измъкване на българското земеделие от сегашното му състояние. Проблемите са с липсата на вода за напояване, несправедливото разпределяне на субсидиите на площ и деклариран брой животни вместо на произведена продукция и слабият контрол на ГКПП Капитан Андреево. Оттам често се внасят зеленчуци и плодове на нереално ниски декларирани цени, което демотивира родните фермери да произвеждат, а нас кара да возим стоки от хиляди километри, каза търговският директор на “Лидл България” Драгомир Илиев.