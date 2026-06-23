Димитър Манолов: Да изравним държавните служители с другите, но по отношение на всичко

Да изравним държавните служители с другите, но по отношение на всичко, заяви президентът на Конфедерацията на труда „Подкрепа" Димитър Манолов пред БНР, като подчерта, че предложението на синдиката е по-радикално от това на управляващите и засяга не само осигурителните вноски, но и цялостния статут на държавната администрация.

По думите му не е напълно коректно да се твърди, че държавата изцяло плаща осигуровките на държавните служители, тъй като те реално са част от техния доход, макар и да не са включени в основната заплата.

„Оптимизация на бюджета ще е това и е хубаво да припомним, че когато държавата пое плащането на тези осигурителни вноски, тя тогава извади техния размер от възнагражденията на държавните служители. Нормално би било сега да ги върне", каза още Манолов.

Той допълни, че ако осигурителните вноски бъдат включени във възнагражденията, синдикатът е съгласен държавните служители да започнат сами да ги поемат, което би представлявало и форма на бюджетна оптимизация.

По-рано днес стана ясно, че нова формула за определяне на минималната работна заплата ще бъде представена през август и ще бъде обсъдена със социалните партньори. Тя ще бъде съобразена с изискванията на европейската директива и ще замени сегашния механизъм, който е заложен в Кодекса на труда и предвижда минималната заплата да бъде 50% от средната за страната.

Премиерът Румен Радев увери, че минималната работна заплата няма да бъде замразявана. По думите му при обсъждането на проекта за бюджет 2027 г. през август ще бъде разгледан и новият механизъм за нейното определяне.

Преди това през деня станаха ясни разчети за новия бюджет, според които минималната заплата оставаше непроменена - 620,20 евро до 2028 г. в бюджетната прогноза. Причината обаче вече е ясна - защото ще се представи нова формула и затова там са разписани сегашните правила. Сегашният модел предвижда тя да се определя до 1 септември, което обяснява и ускорените действия на правителството за представяне на новия подход още през август пред социалните партньори.

Преди дни "24 часа" писа, че правителството работи по вариант да има различни минимални заплати според професиите. Те ще се договорят между синдикати и бизнес. Този нов механизъм ще отчита показатели като производителност и инфлация, но ще осигурява и по-голяма роля на колективното договаряне по браншове. В същото време ще се запази принципът - минималната заплата да не може да бъде намалявана под вече достигнатото ниво.

Няма да се работи за заплата на издръжка, но ще се работи за измерител, който да каже какъв размер на минималната заплата е адекватен. Отново ще се използват данни на НСИ, за да се намерим най-правилният репер, който да каже дали има адекватност в минималната работна заплата.

Очаква се правителството да е готов с бюджет "2026" още утре. А в четвъртък малките бюджети на ДОО и НЗОК да минат на надзорите им. Още в понеделник пък се очаква трите бюджета да се обсъдят на тристранка.

Днес имаше НСТС, но тя гледаше проекти на ПП и ДБ аз осигуровки на чиновниците, както и за майчинството. След нея вицепремиерът Гълъб Донев бе лаконичен, че е изпратил указания до разпоредителите и няма да коментира повече темата.

Точно от тези указания обаче стана ясно, че държавните служители в централната администрация и следователите ще започнат да плащат осигуровки. Тази година вноските им ще са 20%, а догодина вече ще са 40%. Така те ще се изравнят с частния сектор. За да не им се намалява чисто заплатата обаче се предвижда увеличение на заплатите с осигурителната вноска.