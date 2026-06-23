Цените на златото и среброто отчетоха рязък спад днес, след като глобалната разпродажба на акции на технологични компании се пренесе и върху пазара на благородни метали, съобщи Си Ен Би Си.

Фючърсите на златото поевтиняха с 1,5% до 4142 долара за тройунция. При среброто спадът е още по-осезаем – с над 4% до 61,80 долара за тройунция, след като по-рано през деня цената му се понижи с повече от 5%.

След последното заседание на Управлението за федерален резерв на САЩ, на което основните лихви бяха оставени без промяна, пазарите засилиха очакванията за ново увеличение на лихвените проценти до края на годината. По-високите лихви традиционно оказват натиск върху цената на златото, тъй като металът не носи доходност.

По-рано този месец Европейската централна банка също повиши основните си лихвени проценти с 25 базисни пункта – първото подобно увеличение от близо три години. Институцията ревизира нагоре и прогнозите си за инфлацията за настоящата и следващата година, информира БТА.

Репутацията на златото като традиционен „актив убежище" също беше поставена под съмнение след избухването на конфликта между САЩ и Иран на 28 февруари. Вместо да поскъпва при създалата се пазарната несигурност, ценният метал е подложен на засилен натиск.

Междувременно редица големи финансови институции ревизират прогнозите си за цената на златото след първото заседание на УФР под ръководството на новия президент Кевин Уорш. Стратегът по суровини в Bank of America Майкъл Уидмър посочи, че предишната прогноза на банката за средна цена от 6000 долара за тройунция през тази година изглежда все по-малко вероятна заради неблагоприятната инфлационна среда и очакванията за по-строга парична политика.

От своя страна Deutsche Bank отбеляза, че „ястребовите нагласи изместват бичите" на пазара на злато. Банката понижи прогнозата си за средната цена на метала през третото тримесечие до 4300 долара за тройунция, ако УФР запази лихвените нива без промяна.

Според анализаторите на Deutsche Bank между три и четири повишения на лихвите от страна на УФР през тази година биха могли да доведат до спад на цената на златото до около 3800 долара за тройунция.