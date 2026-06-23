Генералният директор на БНТ Милена Милотинова получи признание като WEBIT CHANGEMAKER - носител на промяната

Сертификат за признание получи генералният директор на БНТ Милена Милотинова за това, че чрез своите действия, лидерство и принос участва в изграждането на по-конкурентна, по-иновативна и по-добра България. За това, че създава стойност, вдъхновява промяна и оставя следа.

"Webit Changemakers e общност от личности, които с визия, характер и реални резултати допринасят за развитието на бизнес средата, технологиите, образованието, здравеопазването, културата, спорта и обществото като цяло.

"Вие сте от тези, които не чакат бъдещето да се случи, а участвате в неговото изграждане. Защото по-доброто бъдеще не се създава от наблюдатели, а от вас - хората, които имат смелоста да го изграждат" , се казва в сертификата.

Наградата се връчва на Милена Милотинова за принос към историческия успех на България на „Евровизия" 2026 и към утвърждаването на обществената телевизия като двигател на национални каузи — над три десетилетия в българската журналистика.

Changemakers Gala Dinner 2026 се състоя непосредствено след Webit 2026 и събира на едно място хората, идеите и енергията, които движат България напред.

По червения килим преминаха едни от най-разпознаваемите лидери в бизнеса, предприемачеството, инвестициите, науката, спорта, изкуството, медиите и обществения живот.

"Това е признание не само за мен, това е признание за целия екип на Българската национална телевизия, който се старае 24 часа, 7 дни в седмицата, непрекъснато, безотказно. Смятам, че можем да кажем, че последните три месеца направихме много и в обществен план като първи по доверие, първи избор на зрителите по обективност, напривхме много и в международен аспект, спечелвайки домакинството за Евровизия през 2027 година", каза Милена Милотинова.

Сред номинираните са още две лица на БНТ - Бойко Василева и Мариана Векилска.