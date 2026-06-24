Актрисата Кейт Бланшет обяви специален инструмент за защита от кражба на самоличност от ИИ

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Холивудската актриса Кейт Бланшет официално обяви старта на Глобалния регистър за съгласие на RSL Media, който дава възможност на творците да задават предпочитанията си относно използването на тяхната идентичност и произведения от системи с изкуствен интелект (ИИ). Това се случи по време на форум в Европейския парламент, посветен на защитата на самоличността на артистите.

Събитието, чийто домакин бе българската евродепутатка от ЕНП/ГЕРБ Ева Майдел, събра творци, юристи и технологични лидери, за да обсъдят практическите инструменти за прилагане на правата на човека в ерата на мислещите машини.

В своето изказване Бланшет подчерта, че макар Актът за ИИ на ЕС да поставя важни морални стандарти, творците се нуждаят от конкретна инфраструктура, за да защитят своя глас, образ и действия. По думите ѝ регистърът на RSL Media е инструмент с нестопанска цел, който позволява на всеки човек да заяви своето съгласие или отказ за използване на неговата идентичност от ИИ.

"Моят глас, моето лице, моят начин на движение през ролята са моето препитание, но те също така осветляват моята идентичност. Те осветяват по някакъв съществен начин мен самата", заяви тя

Актрисата предупреди за опасностите от нерегламентираното използване на технологията:

"Вече сме в свят, в който нещата, които правят един човек разпознаваем, идентифицируем и уникален, могат да бъдат копирани, реконструирани и накарани да изпълняват чужда воля. Глас може да бъде клониран, лице може да бъде пресъздадено. Тези основни неща могат да бъдат откраднати. Кражбата не е иновация", категорична бе Бланшет.

Тя описа регистъра като "светофарна система": зелено, че се дава съгласие дадена идентичност да се ползва от ИИ, жълто за съгласие при определени условия и червено за категоричен отказ ИИ да използва нечия самоличност.

"Съгласието трябва да бъде практическо, а не теоретично... то трябва да бъде видимо и разбираемо при източника", поясни актрисата.

Ева Майдел постави акцент върху смисъла на технологичните регулации в ЕС.

"Преди да навлезем в детайлите на законодателството, на първо място стои въпросът: защо го правим? Каква е целта, на която искаме законите да служат, за да сме сигурни, че те наистина постигат тази по-широка и по-голяма цел", заяви тя.

После допълни, че доверието, съгласието и отчетността са елементите, които правят прогреса легитимен и траен.

По време на дискусията беше отправен и ясен призив към създателите на изкуствен интелект.

"Интелигентността на ИИ без човешкото съгласие е опасна. Изграждайте тази технология заедно с нас - не около човешките права, а ги вградете във всяко едно нещо, което правите", призова Кейт Бланшет.