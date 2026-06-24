АИКБ: Оптимизацията на бюджета трябва да се търси в разходната част, а не в приходната

Оптимизацията на бюджета трябва да се търси в разходната част, а не в приходната. Това каза в предаването „Тази сутрин" на Би Ти Ви изпълнителният директор на АИКБ Добрин Иванов.

„Необосновани повишения се получиха в последните години на разходите за публичната сфера, там трябва да се оптимизират заплатите и да се премахнат автоматизмите. Защото дори депутатската заплата, която зависи от средната в публичния сектор, се вдигаше досега на всеки три месеца, но от своя страна тя също увеличава средната заплата в публичния сектор", каза Иванов.

Според него приходната част в бюджета „върви" и не е нужно там да се пипа нищо. Събираемостта е добра според него.

Според Добрин Иванов слухът за замразяването на минималната работна заплата определено бил дезинформация. „Винаги когато се прави бюджет се залага МРЗ за годината на бюджета, а ние правим бюджет за 2026 г., а МРЗ бе вдигната в началото на годината", каза той.

Надяваме се на механизъм за определяне на минималната работна заплата, който е адекватен, т.е. да отразява не само ръста на средната заплата, а и производителността на труда и други показатели, каза още изпълнителният директор на АИКБ.