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Вятърът е осигурил малко над 6% от електричеството в Европа през изминалото денонощие

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Вятърни турбини, разположени на сушата, са произвели 6,4 процента от общото количество електроенергия. СНИМКА: pixabay

Вятърни турбини, разположени на сушата в Европа, са произвели 6% от общото количество електроенергия за изминалите 24 часа.

Това показват анни от днешния бюлетин на платформата WindEurope Power Numbers.

Страните в Европа с най-голям дял на вятърната енергия в общия електроенергиен микс през последното денонощие са Финландия - 22,8%, Гърция - 19,7 на сто, и Естония - 17,9%. В България делът е 0,3 процента.

Най-значителни количества електроенергия от вятър са произведени в Испания, Франция и Швеция, сочи още справката. В България са произведени 0,2 гигаватчаса, пише БТА.

Вятърни турбини, разположени на сушата, са произвели 6,4 процента от общото количество електроенергия. СНИМКА: pixabay

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