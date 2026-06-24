Shell създаде собствена електрическа кола с 25% по-ниска цена на батерията

Петролният гигант Shell представи концептуалния си електромобил Triple 10 Challenge. Чрез иновативно термично управление автомобилът постига три основни цели: зареждане за под 10 минути, ефективност от 10 км пробег с 1 kWh и намаляване на общите емисии на CO2 до 10 тона за целия жизнен цикъл.

Вместо да разчита на сложни системи, които изпомпват охлаждаща течност през канали около батерията, Shell е внедрила една охладителна система. Тази архитектура облива клетките на батерията, електрическия мотор и силовата електроника директно със специална диелектрична течност.

Ползите от това усъвършенствано управление на температурата са поне три. Първата е скоростта на зареждане. Превозното средство може да зареди батерията си от 10% до 80% само за 9 минути и 54 секунди. Най-важното е, че постига това със стандартно бързо зарядно устройство с постоянен ток с мощност 175 kW, инфраструктура, която вече се използва в обществените мрежи. Автомобилът Triple 10 добавя пробег със скорост от 24 км в минута, почти двойно повече от средните 13 км в минута на електромобили със същото зарядно устройство.

Това бързо зареждане е възможно, защото имeрсивното охлаждане предотвратява прегряването на батерията.

Освен това концептът има зашеметяваща ефективност от 10 км/кВтч. Най-икономичният електрически модел на пазара в момента - Tesla Model 3 RWD, постига около 8 км/кВтч. Този 30% скок в ефективността означава, че автомобилът Triple 10 може да извлече по-голям пробег от по-малка, по-лека и по-евтина батерия. Концепцията използва скромен батериен пакет от 32 кВтч, но все пак осигурява практичен пробег в реалния живот от над 300 км. Това директно премахва нуждата за инсталиране на все по-големи и по-тежки батерии за борба с пробега.

Тези иновации водят и до въглероден отпечатък от приблизително 10 тона CO2 еквивалент през целия жизнен цикъл. Тази цифра, приблизително с 50% по-ниска от типичния европейски електрически автомобил.

Shell изчислява, че опростената архитектура и по-малката батерия биха могли да намалят общата цена на батерийния пакет с около 25% в сравнение с конвенционален електрически автомобил.