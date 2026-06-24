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Слагат таван на заплатите на шефовете на държавни фирми

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Премиерът Румен Радев Снимка: Николай Литов
  • Бюджет "2026" готов днес и ще е с дефицит доста над 3%

Дефицитът в бюджета ще бъде доста над 3%. Подробни разчети ще бъдат представени днес следобед от финансовото министерство. 

Това заяви премиерът Румен Радев в началото на правителственото заседание.

Той не каза никакви цифри, но обяви че ще има мерки за повече приходи и свиване на разходите. Назова, че шефовете в бордовете на държавните фирми ще бъдат намалени, а освен това ще има и таван на заплатите им. 

Всички, които докараха дефицита до 7,5%, сега ще имат своите претенции да направим бюджет до 3%, но ние няма да оставим българската икономика да се задушава, защото тя, а не екселските таблици ще ни изведе от тежката финансова ситуация, няма да оставим българските общини с разкопани улици и няма да понижаваме нито с евро доходите, освен реално снижаване на заплати на ръководствата на някои държавни предприятия и бордове. Това увери Радев.

Освен това броят на хората в ръководствата ще бъде намален, а където законът позволява - ще се премахнат и одитните комитети. За голяма админитративна реформа обаче са нужни и промени в закони и нормативни актове, но няма да има масови чистки. Още с този бюджет вървят процеси за право за пенсия на някои служители. 

Относно бюджетът премиерът обясни, че най-голямото предизвикателство не е огромният дефицит, а заложената в последните сглобки формула за бюджетиране, в която е заложен неустремим ръст на разходите в опит да се направят българите богати с финансови гимнастики и фокусиране единствено върху вътрешното потребление, безразборно теглене на дълг за покриване на социални разходи и откровен грабеж, с предварително изземване на данъци, поемане на неосигурени финансови инструменти, укриване и прехвърляне за следващи години на извършени вече дейности и никакви усилия и реални мерки за стимулиране на икономиката, подобряване на инвестиционния климат и повишаване на производителността. Затова пък наследяваме много съмнителни обществени поръчки със силен корупционен привкус, неизпълнени проекти по ПВУ и ред др неща. Резултатът е огромен дефицит, 35% сива икономика, рекорден спад на индустриалното производство, инвестициите и експорта.

Премиерът Румен Радев
Вътрешният министър Иван Демерджиев, вицепремиерът Иво Христов и финансовият министър Гълъб Донев
Премиерът Румен Радев
Вътрешният министър Иван Демерджиев, вицепремиерът Иво Христов и финансовият министър Гълъб Донев
Премиерът Румен Радев
Вътрешният министър Иван Демерджиев, вицепремиерът Иво Христов и финансовият министър Гълъб Донев

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