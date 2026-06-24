От основите до бъдещето: как се развива следващото поколение строителни таланти

Инвестиции в нови умения, хора и възможности – те оформят бъдещето на индустрията и помагат да се отговори на все по-голямата нужда от специалисти в сферата

Зад всяка нова сграда, училище, болница или инфраструктурен проект стои екип от квалифицирани специалисти, които превръщат идеите в реалност. Във време, когато строителният сектор се адаптира към новите технологии, целите за устойчиво развитие и нарастващото търсене, инвестициите в хората се превръщат в ключов фактор за неговия успех и дългосрочен прогрес.

Именно затова STRABAG – един от най-големите строителни концерни в Европа – се фокусира върху развитието на своите служители. Компанията създава среда, в която младите професионалисти могат уверено да направят първите стъпки в кариерата си, опитните експерти да надграждат своите знания и умения, а всеки да намери възможности за дългосрочно професионално израстване.

Историите на инженерите Мартина Михайлова-Христова и Александър Младенов са ярък пример за това какво се случва, когато една компания разпознава потенциала на своите служители и им дава възможност да го разгърнат.

От млад инженер до експерт по дигитални решения

„Когато работиш в STRABAG, непрекъснато се учиш и развиваш, и най-важното – имаш възможност да работиш с модерни технологии. Компанията ми дава пространство да изследвам нови направления и постоянно да надграждам знанията си“, споделя Мартина Михайлова-Христова, инженер-геодезист и GIS специалист, която започва професионалния си път именно в организацията.

Днес тя е част от екип, който съчетава традиционната инженерна експертиза с най-новите дигитални технологии в строителството. Работата ѝ е фокусирана върху използването на дронове, пространствени данни и GIS технологии, които подпомагат вземането на информирани решения. Сред основните ѝ отговорности са заснемане на строителни обекти с дрон, създаване на прецизни ортофотоснимки, 3D модели на терена, анализ на данни и проследяване на напредъка на строителството. Нейният професионален път е пример за новото поколение инженери – специалисти, които съчетават класическите строителни знания с дигитални инструменти.

„Строителството се променя бързо и затова непрекъснатото усъвършенстване е от ключово значение. Наред с професионалното ми развитие в STRABAG, продължавам и образованието си като докторант в катедра „Фотограметрия и картография“ към УАСГ. Оценявам факта да бъда част от компания, която подкрепя ученето, развитието и професионалното надграждане“, допълва инж. Михайлова-Христова.

Опит, лидерство и споделяне на знания

За Александър Младенов, инженер с богат професионален опит, развитието означава постоянно разширяване на хоризонтите – чрез нови проекти, отговорности и възможности.

Александър се присъединява към STRABAG през 2019 г., а днес работи като ръководител на обект в направление „Пътно строителство“. Неговите отговорности включват организация на изпълнението на проектите, управление на ресурси, координация с партньори, планиране на строителните дейности и подпомагане на проектните екипи.

„Оценявам високо ангажимента на STRABAG към опазването на околната среда и инвестициите в устойчиво развитие. Като представител на новото поколение, което все по-ясно осъзнава значението на опазването на единствения ни дом – планетата Земя, се гордея с политиките на компанията в тази посока. Вярвам, че това е правилният път за бъдещето на цялата индустрията“, споделя инж. Младенов.

През своята кариера той участва в реализацията на мащабни инфраструктурни проекти и допълнително развива своите лидерски и управленски умения чрез вътрешната програма за развитие на STRABAG – Versatile Project Management (VPM). Тя е трисеместриална и е създадена за настоящи и бъдещи ръководители на проекти, като комбинира основи на управлението на проекти, лидерство, финанси и актуални тенденции в индустрията и поставя силен акцент върху практическото им приложение.

„Чрез програми като VPM STRABAG създава бъдещи лидери и насърчава корпоративна култура на споделяне на знания и опит. В строителството това е изключително важно. Едно от най-големите предимства на работата в такава система е, че опитът и решенията не се ограничават до един проект или една държава. Когато съществува мрежа от експерти, които обменят знания, сложните предизвикателства се превръщат във възможности за учене и развитие“, подчертава инж. Младенов.

Дигитализацията и иновациите като част от ежедневната работа

Строителният сектор преминава през дълбока трансформация, а инвестицията във внедряване на нови технологии не е единствено с цел модернизация на процесите, а и създаване на по-ефективен, прецизен и устойчив начин на работа.

Един от ключовите елементи на този подход в STRABAG е BIM 5D – технология, която обединява проектната документация, данни, времеви графици, количества и разходи в единна дигитална система. Компанията прилага също принципите на LEAN, както и широк набор от дигитални решения – включително заснемане и обследване на пътни участъци чрез пътен скенер с LiDAR технология, използване на дронове, софтуерни приложения за планиране и контрол на асфалтови работи, както и дигитални системи за оптимизация на процесите в пътното строителство.

„Тъй като иновациите често се раждат именно там, където ежедневно се сблъскваме с предизвикателства – по време на самите проекти – вътрешната ни програма adASTRA ни позволява да развиваме своите идеи, иновации и решения за оптимизация на процесите, действайки като предприемачи в рамките на системата“, обяснява инж. Михайлова-Христова.

Силата на хората

Днес STRABAG България има над 450 служители, като по-голямата част от тях са местни специалисти. Това създава силна връзка с общностите, в които компанията развива своята дейност.

„Технологиите стават все по-важни в строителството, но хората остават ключовият фактор за успех. Нуждаем се от експерти, които могат да се възползват от новите решения, да се справят с проблеми и да поемат отговорност. Доброто сътрудничество, гъвкавостта и непрекъснатото развитие на хората са в основата на нашия прогрес“, казва инж. Младенов.