За поредна година специализираното изложение БАТА Агро беше мястото, на което се срещат съвременните земеделски производители и доставчиците на професионални машини. Все повече се налага тенденцията да се търсят оптимални решения за оптимизация на разходите чрез модерна надеждна техника, предлагаща по-висока прецизност и ефективност. Посетителите имаха възможността да разгледат на място и да видят в действие различни машини и съоръжения, специално подбрани от изложителите, за да предложат най-добрия избор за реализиране на всеки успешен проект.

Като официален партньор за България на водещи европейски производители, екипът на Каммартон Рентал също се представи със селекция от специализирани машини и оборудване, някои от които бяха представени за пръв път. Общият акцент върху представянето беше да се предложат решения, които улесняват работата и повишават ефективността чрез независими от електричество енергийни и въздушни източници.

Специално за изложението за пръв път в България беше показан мобилен компресор с хидравлично задвижване, разработен според изискванията за прецизно и безопасно земеделие от френския производител MAC3. Компресорът Macfarmer предизвика интерес не само с атрактивния си дизайн и многото приложения, за които може да се използва, но и с основното си предимство пред стандартните модели – няма допълнителен двигател, а се захранва изцяло от хидравликата на трактора, към който се прикача. По този начин се осигурява надежден сгъстен въздух навсякъде, където проектът го изисква, независимо дали става въпрос за работа на полето или друго място без захранване.

На желаещите да работят със сгъстен въздух, бяха показани и изключително здравите и издръжливи инструменти Vogt, включително пневматична лопата, която увеличава многократно ефективността на работника, и въздушен аератор за подготовка и обогатяване на почвата.

Сериозен интерес и много запитвания получи и мощната техника за почистване с вода под високо налягане от falch, за която Каммартон Рентал е сертифициран сервизен център за България. На щанда беше изложена водоструйна почистваща машина, изключително мобилна, с бензинов двигател, перфектна за почистване на селскостопанска и строителна техника на терен. Към нея има възможност да се включи подопочистваща количка с работно налягане до 500 bar – професионално решение за безупречна поддръжка на индустриални подове и големи складови пространства.

Предложението за работещите в агросектора, които се занимават с поддръжката на подовите покрития, беше мощната електрическа фреза DTF35 от Von Arx, работеща с барабан, окомплектован с диамантени дискове за набраздяване на бетона. За прецизно обезпрашаване по време на работа фирмата предлага вакуумни почистващи машини с различна мощност и обем, според различните нуждите на клиента.

Специално за посетителите на щанда имаше подготвени за събитието ексклузивни промоционални и комбинирани оферти, отстъпки и подаръци, като всеки желаещ получи персонална професионална консултация за определяне на оптималното работещо решение.

Освен демонстрираните на изложението, Каммартон Рентал предлага и много други машини и инструменти за покупка или наем, които можете да разгледате в дигиталната платформа: RentWork.bg или да се свържете с екипа на фирмата за лична среща и персонална оферта, съобразена с актуалните ви бизнес цели.