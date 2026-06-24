Изкуствен интелект възпроизведе гласа на актьора Майкъл Кейн да чете "Одисея"

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Няколко седмици преди излизането на дългоочаквания филм на Кристофър Нолан, британският актьор Майкъл Кейн разказва "Одисея" в нова аудиокнига, за която той не е прочел нито една реплика, тъй като гласът му е възпроизведен от изкуствен интелект, предаде АФП.

Актьорът, който е на 93 години, се е съгласил да предостави своя характерен тембър за каталога на ElevenLabs - компания, която вече може да генерира гласа му с изкуствен интелект за различни проекти.

"Преди да гледате филма, послушайте оригиналната епопея", предлага компанията в съобщение преди излизането на екран през юли на блокбастъра на Кристофър Нолан, в който ролята на Одисей играе Мат Деймън.

Компанията прави истински маркетингов ход, като оставя епоса на Омир - легендарното произведение, достигнало до нас благодарение на устната традиция на античните бардове, да бъде разказан с гласа на един от най-верните сътрудници на Кристофър Нолан.

Майкъл Кейн е неизменна фигура във филмографията на американско-британския режисьор: освен в трилогията "Батман", той се е снимал и във филми на Нолан като "Интерстелар", "Дюнкерк" и "Тенет", припомвня БТА.

""Одисеята" никога не е била замислена да се чете в тишина. Векове наред тя е била рецитирана на глас", припомнят от ElevenLabs.

Компанията, сред чиито инвеститори е и актьорът Матю Макконъхи, е превърнала епичното произведение в 13-часова аудиокнига с музика и звукови ефекти.

Резултатът обещава да подхрани дебатите около изкуствения интелект в Холивуд, където много представители на творчески професии се страхуват, че ще бъдат заместени от тази технология.

"Не става въпрос да заменим нашите гласове, а да ги усилим", каза Майкъл Кейн. И добави, че е продал гласа си на компания ElevenLabs, в чийто каталог фигурират също Стан Лий и Арт Гарфънкъл.