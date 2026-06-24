Пазарите в Азия се стабилизираха след разпродажбите при технологичните акции

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Азиатските фондови пазари показаха признаци на стабилизация днес след рязката разпродажба на акциите на технологични компании през предходната сесия, като най-силно възстановяване беше отчетено в Южна Корея. Японските индекси обаче продължиха низходящото си движение, предаде Дау Джоунс.

Индексът Kospi в Сеул се повиши с 3,3 на сто, след като ден по-рано понесе тежки загуби. Възстановяването беше подкрепено от силно поскъпване на акциите на „Самсунг Електроникс“ (Samsung Electronics), които поскъпнаха с 9,8 процента на фона на информации, че компанията може да обяви програма за обратно изкупуване на акции.

В Япония индексът Nikkei 225 се понижи с 0,9 на сто до 69 174,97 пункта, а по-широкият Topix загуби 0,7 на сто до 3101,75 пункта.

Настроенията в Токио бяха повлияни от публикуваното обобщение на последното заседание на „Банк ъв Джапан“, което показа подкрепа сред част от членовете на Управителния съвет на банката за продължаващо повишаване на лихвените проценти. Въпреки това йената не получи съществена подкрепа.

Стратезите на „Банк ъв Америка“ (Bank of America) остават оптимистично настроени към японския пазар и смятат, че акциите могат да поскъпнат повече от очакваното до края на годината. Според тях основни фактори са силното търсене, свързано с изкуствения интелект, както и по-малкият риск от ново затваряне на Ормузкия проток, пише БТА.

В Китай индексът Shanghai Composite нарасна с 0,1 на сто, а Hang Seng в Хонконг прибави 0,4 на сто.

Междувременно Китайската народна банка за трети пореден ден определи по-слаб референтен курс на юана спрямо долара, въпреки международните критики за евентуално подценяване на китайската валута.

Австралийският индекс S&P/ASX 200 се повиши с 0,2 на сто. Подкрепа за пазара оказаха данните, показващи забавяне на инфлацията през май, макар че базисната инфлация остава повишена.

Пазарните участници търсят сигнали дали високите оценки на компаниите, свързани с изкуствения интелект, остават оправдани или секторът навлиза в период на по-сериозна корекция.

Сред основните индекси в региона най-силен спад отчете индонезийският IDX Composite, който загуби 2,8 на сто. Въпреки че индексният доставчик Ем Ес Си Ай (MSCI) засега запази статута на Индонезия като развиващ се пазар, анализатори предупреждават, че без по-благоприятни за инвеститорите политики страната може да продължи да губи интереса на международните капитали.

Инвеститорите продължават да следят развитието в технологичния сектор след рязката корекция от вторник. Особено внимание привличат очакваните финансови резултати на американския производител на чипове „Майкрон Текнолъджи“ (Micron Technology), които ще бъдат публикувани след края на днешната търговия на Уолстрийт.

Късно снощи S&P 500 спадна с 1,44 на сто до 7365,46 пункта, а Nasdaq загуби 2,21 на сто и затвори на ниво 25 587,04 пункта. Индексът на сините чипове Dow Jones Industrial Average завърши с намаление от 45,87 пункта или 0,09 на сто до 51 666,84 пункта.