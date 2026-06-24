Европейските борси останаха под натиск в началото на търговията

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Европейските борсови индекси останаха под натиск в началото на днешната търговия, след като разпродажбите при акциите на компании от отбранителния сектор и продължаващата корекция при технологичните книжа охладиха инвеститорския апетит към риска, предаде ДПА, цитирана от БТА.

Водещият индекс на Германия DAX се понижи с 0,5 на сто до 24 765 пункта, отдалечавайки се още повече от психологическата граница от 25 000 пункта. Индексът MDAX също отчете спад от 0,4 на сто до 32 013 пункта.

В Лондон FTSE 100 е надолу с 0,07 на стодо 10 421,76 пункта, парижкият CAC 40 обаче отчита лек ръст с 0,01 на сто до 8341,11 пункта.

Най-силен натиск върху пазара оказаха акциите на „Райнметал“ (Rheinmetall), които поевтиняха с до 13 процента. Причина за спада станаха информации, че германското правителство възнамерява да прекрати многомилиарден проект за строителство на шест фрегати Еф 126, който се смяташе за една от най-големите военноморски поръчки след Втората световна война.

Според публикация на „Файненшъл таймс“, позоваваща се на източници, запознати с въпроса, Берлин планира да се откаже от проекта. Анализаторът на „Джей Пи Моргън“ (JPMorgan) Дейвид Пери определи новината като сериозен негативен фактор за „Райнметал“.

Разпродажбите обхванаха и други европейски компании от отбранителния сектор. Акциите на „Хензолдт“ (Hensoldt) поевтиняха с 5 процента, а на „Ренк“ (Renk) - с 3,8 процента. В същото време книжата на конкурентния производител на военни кораби Те Ка Ем Ес (TKMS) поскъпнаха рязко на фона на очаквания, че компанията може да се възползва от пренасочването на поръчката.

Негативните настроения се пренесоха и върху европейските отбранителни акции. Книжата на шведската „Сааб“ (Saab) загубиха 3,1 процента, на италианската „Леонардо“ (Leonardo) 0 3,7 процента, а на британската „Би Ей И Систъмс“ (BAE Systems) – 1,6 процента.

Инвеститорите остават предпазливи и заради продължаващата корекция в технологичния сектор. В центъра на вниманието са финансовите резултати на американския производител на чипове „Майкрон Технолоджи“ (Micron Technology), които се очакват след края на днешната търговска сесия на Уолстрийт.

Според анализ на „Комерцбанк“ (Commerzbank) на пазарите се засилват съмненията относно устойчивостта на ралито при акциите, свързани с изкуствения интелект, след силното поскъпване през последните месеци. Това допълнително насърчава инвеститорите да реализират печалби в сектора.