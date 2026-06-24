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Проект за изграждане на малки модулни реактори у нас представиха от технологичната компания Блу Бърд Енерджи

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(от ляво надясно) Давиде Меркурио от Jensen Hughes, Х. Мартин МакДауъл, временно изпълняващ длъжността посланик на Съединените Щати в София, д-р Любомира Ганчева – зам.-министър на енергетиката, доц. д-р Янко Христозов, зам.-ректор по международната дейност на УНСС, проф. Светослав Спасов, директор на Центъра за подкрепа на ядрената сигурност в УНСС, Деница Николова, представител на БЕХ Снимка: УНСС

Българската технологична компания Блу Бърд Енерджи с акционери „Главболгарстрой“ и „Асарел Медет“ представи проекта си за изграждане на малки модулни реактори в България по време на енергиен семинар, организиран съвместно от Университета за национално и световно стопанство (УНСС) и Държавния департамент на САЩ.

Събитието е част от поредица срещи, инициирани в рамките на международната програма FIRST, която обединява експерти от академичните среди, енергийния сектор, бизнеса и публичните власти за обсъждане на възможностите за интегриране на технологията на малки модулни реактори в енергийната система в България.

Зам. -министърът на енергетиката д-р Любомира Ганчева, както и от временно изпълняващия длъжността Посланик на Съединените Щати в София Х. Мартин МакДауъл откриха семинара, подчертавайки съществената роля, която малките модулни реактори имат за развитието на икономиката и енергетиката на държавите, както и за повишаването на конкурентоспособността. В своето слово Х. Мартин МакДауъл бе категоричен, че програмата има стратегическа роля в развитието на двустранните енергийни отношения между САЩ и България.

В специален панел, посветен на текущия етап на изграждане на нови ядрени мощности в светлината на глобалната енергийна обстановка, се включиха Андон Ичев - изпълнителен директор и член на Управителния съвет на Блу Бърд Енерджи, Румен Радев – член на Управителния съвет на „Асарел-Медет“ АД, Атанас Добрев - Българска агенция за ядрено регулиране и Деница Николова – Български Енергиен Холдинг.

По време на дискусията, Ичев изрази нуждата от дългосрочно планиране от страна на държавата за изграждането на модерна и стабилна енергийна система. Той обърна внимание на партньорството със Synthos Green Energy (SGE) и GE Vernova Hitachi, насочено към ускоряване на внедряването на малки модулни реактори в Европа, както и на сътрудничеството с Министерството на енергетиката за проучване на възможностите за прилагане на тази технология в България.

Семинарът предостави възможност да бъдат обсъдени натрупаният международен опит и добри практики и как биха могли да бъдат приложени в България, а в светлината на разговора бе разгледан и прогреса по внедряване на технологията в Канада – първата държава от Западния свят, в която бе стартирано и напредва с бързи темпове строителството на модулен реактор от типа BWRX-300.

Изпълнителният директор и член на Управителния съвет на Блу Бърд Енерджи Андон Ичев (в средата) посочи нуждата дългосрочна стратегия за внедряването на технологията у нас Снимкa: УНСС
Изпълнителният директор и член на Управителния съвет на Блу Бърд Енерджи Андон Ичев (в средата) посочи нуждата дългосрочна стратегия за внедряването на технологията у нас Снимкa: УНСС

(от ляво надясно) Давиде Меркурио от Jensen Hughes, Х. Мартин МакДауъл, временно изпълняващ длъжността посланик на Съединените Щати в София, д-р Любомира Ганчева – зам.-министър на енергетиката, доц. д-р Янко Христозов, зам.-ректор по международната дейност на УНСС, проф. Светослав Спасов, директор на Центъра за подкрепа на ядрената сигурност в УНСС, Деница Николова, представител на БЕХ Снимка: УНСС
Изпълнителният директор и член на Управителния съвет на Блу Бърд Енерджи Андон Ичев (в средата) посочи нуждата дългосрочна стратегия за внедряването на технологията у нас Снимкa: УНСС
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