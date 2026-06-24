В началото на юли магазините с паркоместа в програмата се удвояват от 4 на 8, а до есента услугата ще обхване 10 филиала

Kaufland e първият ритейлър, който предлага решение на градския проблем с паркирането в столицата. Проектът „Паркоместа под наем“ стартира пилотно през 2023 г. Към момента паркингите, които отдават места в София са четири и до началото на юли те ще бъдат удвоени до 8, а в края на лятото се очаква бройката магазини, които ще предлагат новата услуга, да достиг не 10. Всички магазини, които отдават паркоместа срещу месечен абонамент, са разположени в жилищни райони с високо търсене. Най-новата локация в проекта е във филиала на Kaufland в кв. „Овча купел“.

“Осигуряването на повече възможности за паркиране в жилищните райони е сред приоритетите на Столична община. Затова инициирахме разговори с големите търговски вериги в града, за да облекчим недостига. Радвам се, че Kaufland е първата компания, която реализира подобна инициатива. Вярвам, че това е добър пример как чрез партньорство между общината и бизнеса можем да постигаме конкретни резултати в полза на хората и на града”, коментира на среща с представители на Сдружението за модерна търговия (СМТ) кметът на Столична община Васил Терзиев.

Услугата е изцяло дигитализирана. Клиентите могат да резервират паркомясто дигитално чрез сканиране на QR код, след което да се впишат с Google акаунт или да създадат нов профил. След потвърждение на общите условия и правилата за ползване на паркинга, се въвежда регистрационният номер на автомобила, тъй като наетото паркомясто се използва само от конкретното превозно средство. Заплащането на абонамента се извършва онлайн, като сумата е пропорционална до края на текущия месец и може да бъде платена с банкова карта, Google Pay или Apple Pay.

За допълнително удобство, седем дни преди изтичане на абонамента системата изпраща автоматичен имейл с напомняне и покана за подновяване за следващия месец. Така клиентите могат да планират без излишни усилия и без риск да пропуснат срока.

Достъпът до паркинга е денонощен, а всички условия могат да бъдат разгледани онлайн тук.