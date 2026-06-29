Nissan е спрял разработването на електрическия Qashqai

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Японската компания Nissan е спряла разработването на електрическата версия на Qashqai.

Според японците в Европа се наблюдава "значителна нестабилност" в търсенето на електрически превозни средства, така че преследват "балансирана" стратегия за електрификация. Това предполага, че замразяването на развитието може да не се дължи на пари, а на липса на търсене.

Въпреки че гамата се свива, на хоризонта се очакват редица нови превозни средства, включително новите Xterra, Skyline и Juke EV. Последният е представен като "модел, който съчетава смел, отличителен дизайн с пълна електрификация и интелигентни функции".