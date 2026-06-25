За китайски SUV с тегло 2500 кг се твърди, че минава лосовия тест със 135 км/ч

Новият луксозен SUV на китайската марка Li Auto - моделът L8 в своята върхова версия Livis, предизвика скептицизъм в автомобилния свят след публикуването на интересно видео. В него масивното возило с тегло от 2500 килограма и височина 1,8 метра преминава прочутия "лосов тест" за стабилност между конусите с невероятната скорост от 135,5 км/ч. Този резултат е с цели 50 км/ч по-бърз от легендарния рекорд на Citroеn Xantia Activa от 1997 г. (85 км/ч), който десетилетия наред остана непобеден дори от суперколи на Ferrari и Porsche.

Според китайците тайната зад това постижение се крие в новата 800-волтова активна система за окачване на версията Livis, подпомагана от задвижване на задния мост и електронно управление по кабел. Цялата тази технология се ръководи от два свръхмощни чипа Mach M100, осигуряващи изчислителна мощ от 2560 TOPS, които мигновено неутрализират накланянето на каросерията.

За сравнение, по-евтината версия на същия модел с двукамерно въздушно окачване постига едва 79,5 км/ч при "лосовия тест".

Моделът L8 Livis е хибрид с удължен пробег (E-REV), задвижван от два електромотора с мощност 420 kW и 1,5-литров бензинов турбо двигател, действащ като генератор, което му осигурява общ пробег до 1670 км.

Въпреки впечатляващите кадри, експертите остават изключително скептични към този рекорд. Li Auto не е предоставила детайли дали тестът отговаря на строгия международен стандарт ISO 3888-2, нито с какви гуми е бил оборудван автомобилът.