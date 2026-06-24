НСИ: Годишният ръст на цените на жилищата у нас се забавя до 14,8 на сто

Цените на жилищата в страната са се увеличили с 6,2 на сто през първото тримесечие на 2026 г. спрямо предходното четвърто тримесечие на 2025 г., съобщи Националният статистически институт (НСИ) на интернет страницата си. Най-голямо увеличение е регистрирано в град Бургас (5,9 на сто), следван от градовете София (5,8 на сто), Варна (4 на сто) и Пловдив (3,9 на сто). Намаление е регистрирано в град Стара Загора (2,1 на сто) и град Русе (1,6 на сто).

През първото тримесечие на 2026 г. цените на жилищата в страната са се увеличили с 14,8 на сто в сравнение с първото тримесечие на 2025 година.

Справка в НСИ показва, че през четвъртото тримесечие на 2025 г. спрямо предходното тримесечие цените на жилищата в страната са белязали ръст от 0,3 на сто и 12,6 на сто в сравнение с четвъртото тримесечие на 2024 г. През първото тримесечие на миналата година ръстът на цените е бил съответно - 4,2 на сто, и 15,1 на сто.