КЗК предлага 19 мерки за по-добра конкурентната среда в сектор храни

Комисията за защита на конкуренцията предлага пакет от 19 мерки за подобряване на конкурентната среда в сектор „Храни". Те са разделени в 5 направления, съобщават от пресцентъра на комисията.

Идеята на мерките е да има по-прозрачно образуване на цените по веригата на доставки, повече защита за българските производители и потребители, ограничаване на нелоялните търговски практики и стабилизиране на родното производство.

Подкрепа за тях има от браншовите организации. Мерките са базирани на резултатите от секторния анализ на пазара на храни, който направи КЗК. Те предлагат конкретни решения на установени тежки проблеми в цялата хранителна верига.

Препоръките обхващат управлението и контрола в сектора, укрепването на производството и веригата на доставки, специална подкрепа за секторите „Мляко и млечни продукти" и „Плодове и зеленчуци", противодействие на нелоялните търговски практики и гарантирането на продоволствената сигурност.

Приетите през декември миналата година изводи от широкото проучване на КЗК показаха сериозни структурни дефицити в производството, преработката, логистиката и търговията с храни, които изискват координирани действия на всички компетентни институции.

Като основна мярка Комисията предлага приемането на План за подобряване на конкурентната среда, продоволствената устойчивост и прозрачността на цените в сектор „Храни". Мерките следва да бъдат разглеждани като единна програмна рамка, а не като отделни инициативи. Междинният секторен анализ показва, че продоволствената сигурност е елемент от националната сигурност и че стабилността на веригата за доставки изисква стимулиране на националното производство, укрепване на местната производствена база и развитие на конкуренцията по всички звена на хранителната верига.

Сред ключовите предложения са създаването на централен регистър за проследимост по веригата на доставки, изграждането на национална обсерватория „Храни" като постоянна публична инфраструктура, засилен контрол върху качеството, етикетирането и произхода на храните, нов подход към публичните доставки, както и специални програми за развитие на секторите „Мляко и млечни продукти" и „Плодове и зеленчуци".

Чрез предложените мерки КЗК цели да насърчи по-ефективната конкуренция и да създаде условия за по-добро функциониране на пазарната среда. Това значи прозрачност по веригата на реализация, проследимост на произхода и движението на стоките. Освен това включва и наблюдение на надценките и договорните отношения, защита срещу нелоялни търговски практики, подкрепа за коопериране, развитие на къси вериги на доставка и създаване на регионални хранителни хъбове, целенасочени мерки за възстановяване на производствената база и по-справедливо разпределение на добавената стойност между участниците на пазара.

Очакванията са секторът да стане по-устойчив и да предлага по-добра защита на потребителите и производителите и по-висока устойчивост на българското производство при бъдещи икономически и пазарни сътресения. Дългосрочното ефективно въздействие e в интерес на всички заинтересовани страни и може да се постигне само чрез последователна работа.

Според Закона за защита на конкуренцията изпълнителната власт следва да уведоми КЗК за взетите мерки и сроковете за тяхното изпълнение.

В рамките на законовите си правомощия за контрола върху прекомерно високи цени КЗК ще работи в конкретни образувани производства. При наличие на достатъчно данни за нарушения ще образува нови производства по реда на Закона за защита на конкуренцията.