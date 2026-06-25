Новият електрически Morris JE близо до серийно производство

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Британската компания Morris Commercial отбеляза важна стъпка към пускането на пазара на своя дългоочакван модел Morris JE. Този проект представлява изцяло електрическа и модерна интерпретация на легендарния ван Morris J-type от 40-те и 50-те години на миналия век.

Последната модификация на симпатичния ретро ван показва ключови подобрения в дизайна и функционалността спрямо първоначалния прототип от 2019-а. Най-видимата промяна е предното стъкло, което вече е изработено от едно цяло парче, придаващо по-съвременен облик на автомобила. Традиционните огледала за задно виждане са заменени с модерни камери.

Ванът разполага с 60 kWh литиево-йонна батерия. Очаква се пробег от около 320 до 400 км с едно зареждане. Шасито е алуминиево, а купето е монокок от рециклиран карбон. Това прави автомобила изключително лек. Пространството е 6 кубични метра, достатъчно за два европалета. Максималното тегло на товара е 1000 кг.

Официалният сайт на Morris Commercial посочва начална цена от около 69 000 лири (около 81 000 евро). Тя го позиционира като бутиков и премиум продукт.

Пилотното производство стартира през следващата година, а масовото през 2028 г. в Уелс.