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Все повече хора сменят столовете си заради болки в гърба и кръста. Болката обаче остава. Защо?

Прибирате се от работа.

Оставяте ключовете, събувате обувките и започвате да разтривате - първо врата, после кръста. Раменете са схванати. Главата натежава.

Казвате си: „Явно възрастта си казва думата.“

На следващата сутрин всичко започва отначало. Колата. Бюрото. Компютърът. Диванът. И така ден след ден.

Повечето хора приемат това за нормално – нормално след 30, след 40, след 50.

Но какво, ако причината не е възрастта? Какво, ако най-големият проблем се намира точно под вас?

Не компютърът. Не бюрото. Не телефонът.

СТОЛЪТ

Жена седи на стол Столето

Не защото е лош. А защото прекарваме върху него една трета от живота си - и почти никога не се замисляме как седим.

Представете си ръка в гипс

Когато след два месеца лекарят свали гипса, ръката не е по-силна. Напротив - мускулите са отслабнали. Не защото са болни, а защото не са работили.

Никой не се изненадва от това.

Сега си представете, че същото се случва с гърба ви. Не за два месеца, а години наред. Всеки ден, в който седите неподвижно по осем часа.

Колкото повече облегалката върши работата вместо вас, толкова по-малко работят мускулите, които всъщност държат гърба ви изправен. Раменете падат напред. Главата се измества. Гърбът се прегърбва.

Тогава казвате: „Седя по цял ден - гърбът ме боли, все едно съм работил физически.“

Не седенето ви съсипва гърба. А това, че седите, без да помръднете.

Дете, седящо на стария си стол и седящо на стол за активно седене

Затова новият стол не помага

Повечето хора реагират по един и същи начин. Появят се болки в гърба - сменят стола. После още един. По-скъп, по-ергономичен стол, с повече настройки и по-мека облегалка.

За няколко седмици изглежда по-добре. После напрежението се връща.

Защо? Защото всички тези столове обещават едно и също: да държат тялото ви вместо вас.

А точно това е грешката.

Правилната стойка не идва от облегалката. Тя идва от мускулите - дълбоката стабилизираща мускулатура около гръбначния стълб. Един стол може да им помогне. Но не може да свърши тяхната работа.

Точно както гипсът не разболява мускула, а само го оставя да забрави как се работи - удобният стол не лекува гърба. Той бавно го оставя да забрави как да се държи сам.

Точно затова някои хора отказват да купуват стол на доверие. И предпочитат първо да го изпробват - без да платят нищо предварително. Както направи и Лидия, но за нея малко по-късно.

ПРАВИЛНАТА СТОЙКА НЕ СЕ КУПУВА.

ТЯ СЕ ИЗГРАЖДА.

Ергономичен стол за активно седене Столето

Има и друг начин да седим

Съвременните офис столове са изключително комфортни. И това е чудесно - комфортът е важен.

Но комфортът не е движение. Не е активна мускулатура. Не е добра стойка.

Тук идва философията на активното седене. Идеята не е столът да държи човека. Идеята е човекът постепенно отново да започне да държи себе си.

Активното седене не означава непрекъснато въртене. Означава, че тялото никога не остава напълно пасивно - малки, почти незабележими движения държат стабилизиращите мускули будни, докато работите или учите. Без упражнения. Без напомняне. Без усилие.

Именно върху тази идея е създаден Столето - активен стол, който не върши работата вместо тялото, а му помага постепенно да я върши само.

Това не е теория. Ето как изглежда на практика.

Галина е маникюристка. По осем и повече часа на ден прекарва наведена над ръцете на клиентите си. Болките в кръста, врата и лопатките дълго време са ѝ изглеждали като част от професията - докато не сяда на различен стол:

Маникюристка на ергономичен стол за активно седене в салон

„Този стол ме избави от ужасните болки. Преди бях извита като скарида – сега разликата се усеща още с първото сядане. Болките в кръста, главата и лопатките изчезнаха. Дори усещам как работят коремните ми мускули. Уникален е.“

Георги прекарва дните си пред компютъра. Купува един стол, после втори, после трети - всеки път с мисълта „това е, най-после намерих решението“. И всеки път болката се връща. Докато не осъзнава:

Георги до активен ергономичен стол Столето у дома

„Търсех стол, който да върши работата вместо тялото ми.“

Лидия работи в счетоводна къща, по цял ден пред екрана. Не купува нищо на доверие - възползва се от безплатния тест и пробва стола два-три дни в офиса. Усеща разликата и го купува. Шест месеца по-късно още е на него - и две от колежките ѝ вече са поръчали същия. Не заради реклама, а защото половин година са виждали промяната отстрани.

Лидия направи точно това, което и вие можете да направите.

А когато попитали Никол Чотова какво е различното, детето отговорило само с едно изречение:

Дете на ергономичен стол с правилна стойка, докато учи

„По-лесно ми е да седя.“

Понякога едно детско изречение казва повече от десет страници теория. И показва нещо важно: тялото е едно и също – независимо дали детето пише домашно, или счетоводителят приключва месеца.

Един стол за цялото семейство

Затова Столето не е стол само за деца. Нито само за възрастни. Нито само за офиса.

Сутрин на него сяда детето да напише домашното. Следобед – родителят, който работи от вкъщи. Вечер – ученикът с уроците. Един и същ стол, защото гръбначният стълб не прави разлика между домашно и счетоводен отчет.

Зад него стоят години разработка и собствено производство. Но най-голямото му признание не са наградите, а хилядите хора, които работят и учат на него всеки ден.

Счетоводител на активен стол в офис при дълга работа пред компютър

Счетоводител

Често задавани въпроси

Защо ме боли гърбът, въпреки че смених стола?

Защото болката рядко идва от самия стол. По-скъпият и по-ергономичен стол подобрява опората, но не активира мускулите, които поддържат стойката. Когато облегалката върши тяхната работа, те отслабват - и болката се връща. Затова смяната на стол често дава само временно облекчение.

Вредно ли е да седя по 8 часа на ден?

Продължителното неподвижно седене натоварва опорно-двигателния апарат и се свързва с болки в гърба, врата и кръста. Проблемът не е толкова самото седене, колкото това, че оставаме в една и съща поза с часове. Честата смяна на позицията и движението са важна част от профилактиката.

Може ли фитнесът да компенсира седенето цял ден?

Спортът е изключително полезен, но един час тренировка трудно компенсира осем часа неподвижност. Важно е не само какво правим в залата, а как прекарваме останалите 23 часа от деня - включително как седим.

Каква е разликата между ергономичен стол и активно седене?

Ергономичният стол е проектиран да осигури добра опора и комфорт. Активното седене добавя още една идея - да насърчи тялото само да поддържа стойката чрез малки, естествени микродвижения, вместо да разчита изцяло на облегалката. Активното седене тренира и укрепва мускулатурата

За кого е подходящ стол за активно седене?

За ученици и студенти, за хора, които работят от вкъщи, за офис служители, маникюристи, шивачи - за всеки, който прекарва дълги часове седнал.

Не вярвайте на тези думи. Повярвайте на тялото си.

Не можем да премахнем седенето от живота си. Но можем да променим начина, по който седим. И понякога именно това поставя началото на по-добри навици.

От Столето не обещават чудеса и не обещават лечение. Предлагат нещо много по-честно:

Изпробвайте го безплатно за 2 у дома, в офиса или в салона. Без депозит. Без такса доставка. И ако тялото ви не усети разлика, просто го връщате.

Работете. Учете. Живейте както обикновено. И оставете тялото си само да отсъди.

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