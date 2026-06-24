Вижте най-подробната снимка на центъра на Млечния път досега

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Астрономи заснеха най-голямото и най-подробно изображение на центъра на Млечния път, правено досега. Така разкриха ослепителна гледка към над 60 милиона звезди. Снимката, направена от космическия телескоп „Евклид" на Европейската космическа агенция (ESA), бележи началото на нова ера в откриването на планети извън Слънчевата система, пише "Гардиън".

Изследователите използваха телескопа „Евклид", за да заснемат най-детайлното изображение на видимата светлина, идваща от центъра на нашата галактика. Камерата на телескопа е изключително чувствителна и може да различава отделни звезди в изключително гъсто населената област, известна като галактическия балдж (издутина). По-далечна снимка на галактическата издутина СНИМКА: Европейската космическа агенция

Според учените това изображение поставя началото на нов етап в търсенето на екзопланети – планети, които обикалят около звезди извън нашата Слънчева система. Очаква се броят на известните такива светове да нарасне от 6000 до над 100 000.

„Телескопът не е бил създаден с тази цел, но се оказа изключително подходящ за подобни изследвания", заяви д-р Еймън Керинс, астрофизик от Центъра по астрофизика „Джодрел Банк" към Университета в Манчестър.

„Тези данни дават старт на нова ера в откриването на екзопланети, при която ще преминем от познания за около 6000 екзопланети към откриването на повече от 100 000 в цялата галактика", добави той.

Снимките са направени, след като астрономите насочили телескопа „Евклид" към центъра на Млечния път за общо 26 часа наблюдения. Изображението представлява мозайка от девет отделни кадъра, заснети с камерата за видима светлина. Всеки от тях покрива област от небето, по-голяма от тази на пълната Луна.

Изображението ще подпомогне значително и търсенето на екзопланети. Звезден клъстър (натрупване на много звезди близо една до друга) СНИМКА: Европейската космическа агенция

През август NASA планира да изстреля космическия телескоп „Нанси Грейс Роман", кръстен на първата жена, ръководила астрономическата програма на агенцията. Астрономите очакват той да открие около 1500 екзопланети.

Очаква се телескопът „Нанси Грейс Роман" да открие още около 100 000 екзопланети, като наблюдава преминаването им пред техните звезди-домакини. Това е процес, който причинява краткотрайно и слабо затъмняване на звездната светлина.