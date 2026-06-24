След като антимонополната комисия наложи имуществени санкции за 309 689 евро на две български фирми, които твърдят, че предлагат "масло", разговаряме с адв. Павел Велчев от Адвокатско дружество „Velchev & Co", който от 25 години полага усилия за разкриване на схеми с продажба на фалшиви стоки в България.

- Адв. Велчев, с колко такива случаи се сблъсквате във вашата практика?

- За съжаление, това спечелено дело не е прецедент за нас. През годините сме се сблъсквали с всевъзможни опити за имитация на познати продукти – от перилни препарати, през лекарства, до китайски алкохол. Дори не искам да изброявам фалшивите луксозни стоки, защото макар и да нарушават правото на интелектуална собственост и да увреждат конкуренцията, не нанасят директни щети върху здравето на хората. За разлика от продукт, който е произведен от палмово масло, мас и кой знае още какво.

- Кои са били най-фрапиращите нередности, срещу които сте се борили?

- Случаите са много, но се сещам за казус от 2021 г., който отново беше за продажбата на фалшиво масло от друга компания, като КЗК й наложи санкция от 1.5 милиона лева. Решението беше потвърдено и спечелено от нас на две съдебни инстанции.

- Какво трябва да знае бизнесът, за да може да защити интересите си и за какво трябва да внимават потребителите?

- Преди да бъдем адвокати, на първо място ние също сме потребители. Аз също пазарувам и мога да споделя, че винаги поглеждам етикета с описание на стоката, а ако такъв липсва на български език, както повелява законът, то това е сред първите „червени флагове". Цената не бива да примамва наивно, защото също е индикатор за нередност или некачествени съставки. Относно бизнес страната на такива казуси – българските предприемачи са изправени пред редица предизвикателства, за да си позволят да подминават подобни порочни практики, които са вредни не само икономически, но и в голяма част от случаите – представляват заплаха за здравето на хората. Трябва да търсят своите права по законоустановения начин, защото практиката показва, че макар и трудно, бавно и не в пълния си санкционен обем, тези дела биват решавани в името на правдата.