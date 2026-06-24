Гълъб Донев: Със 7,2 млрд. евро сваляме дефицита до 5,7% (Обновена)

Теглим още 2,2 млрд. евро нов дълг, освен гласуваните 3,8 млрд. евро

Всички автоматизми отпадат, чиновници си поемат осигуровките от 1 август, МВР и МО също, но от догодина

Намаляват само заплати в бордове за икономия на 550 млн евро

Няма да замразяват доходи и да отнемат права на всички останали

Готвят пакет мерки за борба със сивата икономика по сектори

Винетките поскъпват с 30%, чакат от тях 43 млн. евро за хазната

Режат финансиране на поръчки с корупционен риск за 500 млн. евро

„Приходите отдавна изостават от разходите, ЕК потвърди тази констатация и не става дума за игра на дефицит, въпреки че някои ни обвиняват в това". Това заяви финансовият министър Гълъб Донев при представянето на бюджета за остатъка от 2026 г. Той сподели, че когато го попитали на улицата какво означава свръхдефицит, го обяснил така: когато парите ти свършат 10 дни преди заплата.

За всеки човек е настъпвал такъв момент, това със сигурност е неприятен момент, но за да се справим ни трябва спокоствие и да разбира се да си наложим неизбежните мерки за икономия, каза още Донев. Той възрази срещу всички спекулации и аполалиптични предсказания с думите „колкото и да е трудно, няма да намаляваме доходи и да отнемаме права. Не е невъзможно, ако се подхожда добронамерено".

Бюджетът е сметнат при ръст от 2,9% на икономиката и инфлация от 3,6% в края на годината. Планът е да се съберат 49,5 млрд. евро приходи, а разходите да се сведат до 56,8 млрд. „Целта ни е през 2027 г. дефицитът да бъде 3%. Първата стъпка към финансово вразумяване е да спадне от очакваните 7,4% до 5,7% за тази година", обясни плановете Донев. Това означава, че се търсят 7,2 млрд. евро, част от които могат да бъдат покрити с гласуваните до 3,8 млрд. евро дълг. Според него ще има емисии облигации и за вътрешния и за външния пазар.

За да се балансират финансите, всички автоматизми към минимална и средна заплата ще бъдат премахнати. За част от администрацията - от 1 август, за отбрана и МВР – с бюджета за 2027 г. „Има много заплати в комисии, в съдебна система вързани за минимална или средна заплата. Има някои възнаграждения, които ще бъдат преразгледани, като тези за т. нар. изборни длъжности, които се изчисляват на база средна работна заплата", обясни Донев.

Според финансовият министър въпросът с осигуровките на държавните служители е преекспонирани е създал свръхочаквания, че те ще решат проблемите на фиска. „Това ще се случи поетапно - от 1 август ще плащат 20% от осигуровките си, а от 1 януари догодина 40% като всички работещи. От 2027 г. това ще важи за останалите - например МВР и МО, но трябва да е ясно, че прилагането на тези промени за посочените категоричии предвижда компенсиране, за да се запази постигнатият нетен доход", предупреди Донев. Но добави, че може да се намери решение.

Тези дни много се използват думи като „замразяване" или „орязване", аз искам да призова за внимателно използване на езика, каза още финансовият министър. Минималната заплата няма да се замразява - за тази година вече е 50% от средната, а за догодина предстои нов механизъм за изчисляването.

Донев изброи още няколко мерки с фискален ефект през увеличаване на приходите: повишаване на масималния осигурителен доход на 2300 евро с ефект 70 млн. евро за хазната. Повишаване на минималните осигурителни прагове, също от 1 август, с ефект 40 млн. евро. Предвижда се увеличаване на винетните такси с 30% и разширяване на тол системата за допълнително 53 млн. евро в хазната. 100 млн. евро ще донесе облагането с 10% на печалбите от хазарта.

Основен акцент за ръста на приходите е намаляване на сивата икономика, което Донев определи като една от предподтавките за фискална устойчивост, заедно с конуренцията. Капиталовата програма е за 9,3 млрд. евро, като от нея 1,14 млрд. са за обшински проекти. Донев обаче подчерта, че проекти, оценени като такива с висок корупционен риск за 500 млн. евро, няма да получат финансиране.

Дългът се предвижда да достигне 37 млрд. тази година, 44,9 млрд. догодина и 50,5 млрд. през 2028 г. Въпреки това оставаме под критерия за еврозоната, който е 60% от БВП. За да се покрие дефицитът, освен гласуваните 3,8 млрд. евро дълг, ще се теглят нови 2,2 млрд. евро

Зам.-финансовият министър Людмила Петкова изброи част от мерките, включени в пакета за увеличаване на приходите и бора със сивата икономика. Засега те включват повишаване на фискалния контрол, контрол върху електронната търговия и дигитален контрол по веригата на доставки на горива, блокиране на плащания от нелегални хазартни оператори и актуализиране всеки ден на нелегалните оператори, защото в хазрат сивият сектор бил 40%.

Петкова цитира данни от проучване, соред което най-много сив сектор след хазарта има в туризъм, търговия на едро и дребно, развлечения и в земеделието. „От догодина ще въведем задължително електронно фактуриране за всички местни доставки. Двете приходни агенции ще работят заедно за да постигнат по-добри резултати", заяви Петкова.