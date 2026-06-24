Заместник-министър Якимов покани френския индустриален министър у нас

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Заместник-министъра на икономиката, инвестициите и индустрията Красимир Якимов отправи официална покана към френския делегиран министър, отговарящ за индустрията Себастиен Мартен да посети България, с цел задълбочаване на икономическото и индустриалното сътрудничество между двете страни.

Това е станало по време на среща в Париж, на която двамата са обсъдили перспективите за разширяване на двустранното партньорство в ключови сектори на икономиката, съобщиха от пресцентъра на икономическото министерство.

По време на разговорите е било подчертано, че Франция е сред стратегическите икономически партньори на България. В страната ни вече оперират над 140 френски компании, които осигуряват работа на повече от 15 000 души. Сред тях са Schneider Electric, Air Liquide, Meridiam и Imerys.

Двустранната търговия между България и Франция възлиза на над 2,6 млрд. евро, а преките френски инвестиции у нас достигат около 1,33 млрд. евро. Икономическият обмен включва все по-широк спектър от продукти с висока добавена стойност – включително аерокосмически компоненти, електроника, фармацевтични изделия и модерни индустриални технологии.

Като приоритетни области за бъдещо сътрудничество са откроени енергетиката, отбранителната индустрия, железопътният транспорт, автомобилостроенето и аерокосмическият сектор.

Българската страна е акцентирала и върху бързото развитие на автомобилната индустрия, която вече формира над 11% от БВП на страната.

Особено внимание е било отделено и на иновациите и високите технологии, включително потенциала на България в сферата на изкуствения интелект чрез институции като INSAIT.

По-късно през деня Якимов е участвал и в конференция, посветена на възможностите за френски инвестиции в България, където е представил мерки за подобряване на инвестиционната среда и административната реформа в страната.

В рамките на инициативите е било създадено и Централно координационно звено за стратегически инвестиции към Министерския съвет, което ще подпомага реализацията на ключови проекти и ще улеснява административните процедури.

От българска страна е подчертано, че целта е политическите отношения между България и Франция да се превърнат в реални инвестиции, индустриални проекти и технологични партньорства.