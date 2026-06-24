Васил Велев: Мерките в проектобюджета не са достатъчно амбициозни

Имаме едно изваждане на труповете от баланса, или скелетите от гардероба, и опит да се стъпи на верни данни, на здрава основа. Има по-реалистично планиране на приходите и се спира практиката разходи да бъдат избутвани за следващи години. Така председателят на Асоциацията на индустриалния капитал в България Васил Велев коментира проектобюджета на правителството пред Би Ти Ви.

По думите му той ще постави началото на „финансово вразумяване", но мерките в него не са достатъчно амбициозни.

По-рано днес финансовият министър Гълъб Донев обяви, че кабинетът цели да намали прогнозния бюджетен дефицит от 7,4% на 5,7% от брутния вътрешен продукт през 2026 г., а впоследствие да го свие до 3% през 2028 г.

Според Велев бюджетът можел да бъде и по-амбициозен по отношение на ограничаването на разходите, но очевидно е търсен баланс, така че да не се стига до намаляване на плащания или отнемане на права. А дефицит от 5,7% е необичайно висок на фона на растяща икономика.

„При растяща икономика трябва да имаме балансирани бюджети или дори излишък. Ние от няколко години сме поставени на една шейна, която ни води към пропастта, а сега се прави опит да се вземе завоят", каза той.

По думите му по-ниският планиран държавен дълг спрямо предишните разчети показва известен опит за ограничаване на прекомерното финансиране чрез заеми.

Велев коментира и отчетения спад на индустриалното производство, като подчерта, че тенденцията се наблюдава в целия Европейски съюз.

„В България вече повече от три години месец след месец има спад на индустриалното производство на годишна база. В момента сме на равнището от 2021 г.", каза той. По думите му причините за това са свързани с европейски политики като Зелената сделка и ефекта от санкциите, които са довели до преместване на част от тежката индустрия към държави като Китай, Индия и САЩ.

Велев коментира и темата за поетапното въвеждане на лични осигурителни вноски за държавните служители. Според него промяната ще доведе до по-голяма прозрачност, дори и да не носи незабавни бюджетни икономии.

„В момента при една и съща брутна заплата държавният служител реално получава значително по-висок нетен доход в сравнение с работещ по трудов договор. Това създава погрешни впечатления и липса на съпоставимост", посочи той. За него реформата е необходима, но не трябва да води до намаляване на реалните възнаграждения.

Според Велев публичният сектор остава „натежал" - има администрации, в които броят на служителите е значително по-висок от средния за Европейския съюз.