В MotoGP скоростта е първото, което те удря. Тя не идва плавно, не се представя учтиво, не пита дали си готов. Просто минава покрай теб като червена светкавица, оставя въздуха разрязан, трибуните - настръхнали и едно много ясно усещане: тук бъдещето не се обсъжда на теория, то се тества в движение.

Но ако останеш малко по-дълго край пистата, започваш да виждаш и другото лице на този свят. Зад адреналина има дисциплина. Зад риска – контрол. Зад победата – технологии, данни, инженерство, повторения, уроци, корекции и отново опит. MotoGP изглежда като спорт на смелите, но всъщност е и спорт на прецизните.

Присъствах на състезание от MotoGP в Херес де ла Фронтера, Испания, където Philip Morris International (PMI) отново обединиха сили с Ducati Corse – състезателната дивизия на Ducati.

Дългогодишното партньорство между Филип Морис и Ducati Corse, започнало още през 2003 г. – годината, в която Ducati се завръща в MotoGP, сега продължава с нова глава. На определени състезания през сезона логото на една от бездимните алтернативи на PMI ще намери място върху официалната състезателна разцветка на моторите на отбора.

По време на събитието на пистата Херес присъстваха 13 журналисти от осем държави, а освен новината за новата глава от партньорството между PMI и Ducati Corseтема беше и „Racing for the Future“. Това е инициативата на MotoGP, която използва състезанията като платформа за устойчивост и иновации – от развитието на по‑екологични горива и шампионати с електрически мотори като MotoE до „зелени“ събития и оптимизира на логистика спо-ниски емисии. Инициативата събира партньори от различни индустрии около идеи за развитие и положителна промяна както на пистата, така и извън нея.

И тук партньорството с PMI започва да изглежда още по-ясно. MotoGP не е просто място, където хората гледат състезание. То е култура. Хората идват там не само заради моторите, а заради усещането за принадлежност – към скоростта, към дизайна, към риска, към победата, към стила. И към идеята именно за положителна промяна.

Скоростта вече има друг смисъл

На пръв поглед MotoGP и бездимните алтернативи на цигарите живеят в различни вселени. Едното е рев на двигатели, завои, секунди, шампионати и червената страст на Ducati. Другото са нови категории продукти, която се разрастват бързо, дискретно и технологично в света на пълнолетните потребители на никотин.

Но между тях има една обща дума: промяна

Ducati е марка, която от години превръща състезанието в лаборатория. В MotoGP всяка малка иновация може да означава предимство. Аеродинамика, платформа, реакция, баланс, контрол – това не са просто технически думи, а начин на мислене. Същата логика стои и зад трансформацията, за която говори PMI – стремежът да се заменят цигарите с бездимни алтернативи за пълнолетните пушачи, които иначе биха продължили да пушат.

„В момента имаме над 43 милиона пушачи по света, които използват нашите бездимни продукти, много от които са се отказали от цигарите“, казва Николаус Рикетс, президент „Орални продукти“ в PMI. Това е важният контекст. PMI не влиза в MotoGP просто като лого на бездимна алтернатива върху мотор. Влиза в свят, в който прогресът е видим, измерим и безмилостно честен. Ако нещо не работи, пистата го показва веднага. Ако нещо е по-добро, разликата се вижда в секунди.

Новата култура на избора

Един от най-интересните моменти в Херес беше, че разговорът за скоростта много бързо се превърна в разговор за отговорност. В MotoGP рискът е част от спектакъла, но не е самоцел. Този спорт съществува благодарение на огромна култура на безопасност, контрол и правила. Свободата да караш толкова бързо минава през дисциплина.

В този смисъл новото партньорство между PMI и Ducati Corse стъпва върху по-модерна идея за начин на живот – не живот без граници, а живот с по-информирани избори. Не просто адреналин, а присъствие. Не просто навик, а осъзнаване.

Напомняне, че големите промени рядко започват драматично. Често започват с малък избор, с нова, подкрепена от науката възможност, с идеята, че не е нужно да останеш завинаги в стария си навик.

Всяка секунда, всеки избор

Едно от посланията около партньорството звучи така: "Every second counts. Every choice matters" (прев. англ. „Всяка секунда има значение, всеки избор - също.").

На пистата това е буквално. Една секунда може да промени състезание. Един завой може да обърне класиране. Едно решение може да направи разликата между победа и изпуснат шанс.

В живота на пълнолетния пушач изборите също невинаги изглеждат големи в момента, в който се случват. Но натрупването им има значение. Рикетс не представя промяната към бездимни алтернативи при пълнолетните пушачи като магическо решение. Напротив, говори за процес. Според него някои пълнолетни пушачи първо започват да намаляват цигарите, след това използват алтернатива като допълващ продукт, а с времето част от тях може напълно да спрат да пушат.

В тази философия има нещо много съвременно. Тя не обещава съвършенство, а посока. Не рисува идеален човек с идеален живот, а показва как промяната може да започне постепенно.

Също както чрез „Racing for the Future” MotoGP с добре обмислени и иновативни стъпки – както с по-екологичните горива, така и с електрически мотори и нови технологии за енергия и гуми – внимателно гради едно по-различно и отговорно бъдеще на състезанията.

Бъдещето не идва тихо

Рикетс обаче подчертава и нещо друго - няма универсално решение за всички. Затова PMI развива портфолио от различни бездимни алтернативи, за да може повече пълнолетни пушачи да намерят вариант, който работи за тях.

Един от примерите, които Рикетс дава, е Швеция - държава, в която, по думите му, пушачите вече са около 5%. „Когато вървите по улиците и разговаряте с хората, почти не срещате пушачи. Това е много различен и вдъхновяващ свят“.

Точно такава е и по-голямата тема зад партньорството между PMI и Ducati Corse – бъдещето не се случва само в лаборатории, не се случва само в заседателни зали и не се случва само на пистата. То се случва там, където технологиите и иновациите срещат човешкото поведение. Там, където скоростта вече не е просто движение напред, а посока.

В Херес това звучеше съвсем естествено. На фона на ревящите Ducati мотори разговорът за иновации, избор и бездимно бъдеще не изглеждаше далечен. Напротив, изглеждаше като част от същия свят.

Свят, в който победата вече не е само кой ще стигне първи до финала. А кой ще намери по-добрия път натам.