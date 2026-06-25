По-малко сделки с имоти, а ръстът на цените се ускорява

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Причината вече не е само в големите градове - навсякъде жилищата поскъпват

Независимо че броят на имотните сделки намалява, а пазарната еуфория от присъединяването към еврозоната вече премина, цените на жилищата в България не се успокояват, а напротив - ръстът им през първото тримесечие на 2026 г. дори се е ускорил. Това показват данните на НСИ, публикувани в сряда.

На тримесечна база повишението на цените е с 6,2% - едно от най-големите изобщо за последните години. Сравнението показва, че само веднъж - през първото тримесечие на 2024-а, поскъпването

е било с такива мащаби

Тогава ръстът на цените на жилищата е бил 7,1% в сравнение с предходното тримесечие. Напоследък то е устойчиво под 5%, а в края на миналата година дори падна до 0,3%.

Годишният ръст на цените също се ускорява - стига 14,8%, а в края на миналата година бе паднал до 12,6%.

В края на 2025-а се появиха много прогнози, че предстои успокояване на имотния пазар и че в крайна сметка годишният ръст на цените ще падне до едноцифрено число. Засега това не се случва, като причината трудно може да бъде намерена в шестте най-големи града, където по принцип са най-многото сделки и най-високите цени.

Например в София, Варна, Пловдив и Бургас поскъпването на тримесечна база е максимум 5,9%, а в Русе и Стара Загора

дори има поевтиняване

в сравнение с края на миналата година, макар и съвсем леко - съответно с 1,6 и с 2,1%.

Данните на Агенцията по вписванията за броя на имотните сделки показват, че за времето между януари и март в България са сключени 38 154, което е намаление с цели 15% спрямо година по-рано. Независимо от тези трендове обаче лихвите по ипотечните кредити у нас продължават да са едни от най-ниските в Европа.

Има и ръст на договорените ипотеки,

което показва, че делът на покупките на жилища с банков заем се увеличава.

От друга страна, разходите за труд, строителни материали и най-вече скъпите терени очевидно поставят долна граница на себестойността, под която поне новото строителство няма как да слезе. Това е основната причина цените на жилищата да се задържат високи.