Установените нарушения на КЗП са под 10% от общия обхват на проверките по Черноморието

Констатираните нарушения на КЗП са под 10 на сто от общия обхват на проверките по Черноморието. Това заяви относно проверките, които се правят в българските курорти на заседанието на парламентарната Комисия по туризъм Александър Колячев. Той е изпълняващ функциите на председател на Комисията за за защита на потребителите (КЗП), .

КЗП провежда засилени проверки по Черноморието, които са стартирали през тази седмица. До момента са извършени над 130 проверки, обхванали са над 70 плажни ивици и 60 заведения за хранене и развлечения, отбеляза той, цитиран от БТА.

В хода на тези проверки са констатирани общо 11 нарушения като част от тях са свързани с изискванията да двойното обозначаване на цените в лев и евро, неправилно превалутиране и закръгляване, както и начина на представянето им пред потребителите, каза Колячев.

Той добави, че са установени нарушения и по Закона за туризма като изускиуми ценоразписи, менюта и цени и грамажи, предоставяне на услуги в некаториумни обекти, както и за несигуряване на възможност за плащане чрез пост терминал в обекти, за каквито това условие е приложимо, обясни Колячев.