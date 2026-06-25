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Мартин Димитров за бюджета на Гълъб Донев: Ще вдигне инфлацията

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Мартин Димитров, ПП-ДБ Кадър: БНТ

"И двата бюджета са лоши, и този който ГЕРБ предложи и доведе до протестите, и този на "Прогресивна България". Дефицит от 5,7% последно при Жан Виденов имаше", коментира пред Нова тв Мартин Димитров от "Демократична България".

И допълни: "7,2% е нещо, което Гълъб Донев си го измисли, много пъти му поискахме разчети, той не ги даде".

Димитров отбеляза, че "има над 75 хил. души, които получават и заплати и пенсии - това плаче за реформа, трябва да има план за поетапното освобождаване. Трябва да има конкретен план какво ще се прави".

Според него "ако направиш 5,7% дефицит и голям дълг, като направиш това и го налееш в икономиката, ще вдигнеш инфлацията". И допълни "опасяваме се, че инфлацията ще бъде по-висока заради това, което правят с бюджета - с голям дълг и голям дефицит".

Според депутата с 5,7% дефицит е възможно България да се окаже в "румънски сценарий": "Казваш, че ще намалиш дефицита, но има опасност да не успееш да го свалиш до 3%, както Румъния не успя. Румъния не успя и в някакъв момент се наложи да вдигат данъците, "Прогресивна България" е възможно да направи това, те искат да харчат като ГЕРБ".

Мартин Димитров, ПП-ДБ Кадър: БНТ

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