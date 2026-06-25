Финансовата зам.-министърка за бюджета: Намаляват се разходите за персонал, за заплати - не

"Плавната стабилизация дава възможност на икономиката да продължи да расте, шоковата консолидация не е най-подходящия модел", коментира за бюджет 2026 г. зам.-министърът на финансите Людмила Петкова пред Нова тв.

Тя обясни, че "при увеличаване на БВП относителния дял намалява - когато се даде възможност на икономиката да се развива, се намалява относителния дял на дефицита".

И допълни: "Първата основна реформа е свързана с публичната администрация и нейната реорганизация - да бъдат намалени незаетите бройки и пенсионерите, това преминава през оптимизация и дигитализация на процесите".

По думите ѝ "реформата представлява анализ на всички структури, премахване на дублирани структури, сливане на други. Има указание за всяко министерство да направи това, всички структурни реформи започват сега, но ще се усетят догодина".

Във връзка с парите за персонал и разхода за издръжка Петкова посочи, че "за издръжката са съвсем различни, в момента действа т.нар. удължителен закон, тоест ние не повтаряме бюджета от 2025 г.".

И отбеляза, че "всички разходи се увеличават, но въпроса е, че издръжката - вие сега я виждате в бюджета, но повечето разходи вече са разходвани. Ако се намали сега издръжката, значи че държавните структури няма да функционират".

"И приходните, и разходите мерки са краткотрайни - всичко, което ще окаже влияние през 2027 г. ще бъде включено в бюджета през 2027 г.", каза още тя.

Зам.-министърката поясни, че заплати на учители, лекали и т.н. не се намаляват, а за това дали се взимат по 25 евро на месец от заплатите, уточни: "Вдигането на максималния осигурителен доход носи и осигурителни права".

За това, че синдикатите говорят за 10% орязване на разходи от септември, Пектова коментира: "Не мога да кажа какво имат предвид синдикатите с това".

А запитана дали се намаляват разходите за заплати, тя обясни: "Намаляват се за персонал, но за заплати - не".

Във връзка със сивия сектор Петрова посочи, че ще има редица мерки, свързани с борбата срещу него. Част от тях за 2026 г. са усъвършенстване на фискалния контрол на стоките с висок фискален риск, бързооборотни стоки като плодове, зеленчуци, мляко, месо. Ще има и засилен контрол върху електронната търговия: "Там са платформи като Booking и Airbnb, не само онлайн магазини, ще се следи за продажбите дали са платени данъци, защото по отношение на туризма 70-80 от нощувките не се облагат".

"Мерките за хазарта също са борба със сивия сектор - най-високите обороти се отчитат там - 66 млрд. лева", каза още зам.-министърката, и допълни, че става дума за нелегалния хазарт, например блокиране на плащания от и към нелегални сайтове.

Предвиден е и списък на всички нерегистрирани хазартни оператори, като Петрова отбеляза, че "има официален списък в НАП, идеята е списъкът ежедневно да се актуализира, а не веднъж на месец".

За това защо Комисията по досиетата се закрива през бюджета, Петрова обясни: "При нея трябва да бъде направено през бюджета, при тази структура е необходимо да бъде включено".

Запитана има ли нужда от толкова много администрация из цялата страна и дали не може всичко да става през телефона, тя посочи: "Може, но изисква време за дигитализация, изисква се реформа".