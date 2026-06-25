Акциите на немския оръжеен концерн "Райнметал" паднаха с 18,6%

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Акциите на миннодобивните компании поевтиняха с 2,5%, а енергийните дружества – с 2,3% заради най-ниските цени на златото от месеци

Цената на петрола сорт Брент достигна най-ниските си нива от началото на конфликта в Близкия изток

Водещите индекси на европейските фондови пазари затвориха предимно на положителна територия, след като разпродажбите на акции на технологични компании в световен мащаб отслабнаха, а цените на петрола се понижиха, предаде Си Ен Би Си.

Във Франкфурт DAX се понижи със 153,22 пункта, или 0,62 на сто до 24 740,36 пункта. Водещият индекс на Германия се понижи с 0,7 на сто, като най-голяма тежест оказаха книжата на оръжейния производител „Райнметал" (Rheinmetall), които поевтиняха с 18,6 на сто. Причина за спада станаха информации, че германското правителство възнамерява да прекрати многомилиарден проект за строителство на шест фрегати Еф 126, който се смяташе за една от най-големите военноморски поръчки след Втората световна война.

Инвеститорите се опасяват, че очакваният тласък за отбранителните компании от увеличените държавни разходи може да не се реализира в пълния си мащаб.

Миналата година България и водещият германски технологичен концерн „Райнметал" подписаха стратегически договор за изграждане на завод за барут и боеприпаси. Проектът ще бъде реализиран чрез съвместно дружество между „Райнметал" и ВМЗ–Сопот, а общата инвестиция възлиза на близо 1 млрд. eвро.

Парижкият CAC 40 се повиши с 44,78 пункта, или 0,54 на сто до 8385,49 пункта.

Лондонският FTSE 100 прибави 32,78 пункта, или 0,31 на сто до 10 461,63 пункта.

Паневропейският Stoxx Europe 600 е нагоре с 0,53 пункта, или 0,08 на сто до 635,16 пункта.

Под натиск се оказаха и акциите на миннодобивните компании, след като цената на златото достигна най-ниското си равнище от седем месеца заради поскъпването на американския долар и нарастващите очаквания, че Управлението за федерален резерв (УФР) на САЩ да повиши лихвените проценти в условия на инфлация, подхранвана от конфликта в Близкия изток.

Акциите на миннодобивните компании поевтиняха с 2,5 на сто, а енергийните дружества – с 2,3 на сто, следвайки спада на цените на металите и петрола, посочва Ройтерс.

За разлика от тях секторът на недвижимите имоти нарасна с 3 на сто. Акциите на британската компания „Сегро" (Segro) поскъпнаха със 17,4 на сто, след като американската „Пролоджис" (Prologis) публично потвърди оферта за придобиване на стойност 16,6 млрд. долара, която вече е била отхвърлена от британската компания.

Технологичният сектор обърна първоначалните си печалби и завърши със спад от 0,3 на сто, след като в предходната сесия отбеляза най-голямото си еднодневно понижение от близо пет месеца.

Акциите на германския производител на чипове „Инфинеон" (Infineon) поевтиняха с 1,2 на сто, а книжата на доставчиците на оборудване за полупроводниковата индустрия „Би И Семикъндактър" (BE Semiconductor) и Ей Ес Ем Ел (ASML) загубиха съответно 1,3 и 0,5 на сто от пазарната си капитализация.

Цената на петрола сорт Брент достигна най-ниските си нива от началото на конфликта в Близкия изток, след като опасенията за прекъсване на доставките отслабнаха вследствие на мирното споразумение. Въпреки това пазарите останаха предпазливи заради разногласия по ключови негови параметри.

Междувременно проучване, проведено от мюнхенския институт „Ифо" (Ifo), показва, че бизнес климатът в Германия се подобрява през юни.

Индексът за бизнес климата на института „Ифо" се е повишил до 85,6 пункта през този месец спрямо 85 пункта месец по-рано, тъй като компаниите оценяват текущото си бизнес състояние по-положително.

Инвеститорите следят и сигналите за бъдещата парична политика на водещите централни банки. Според данни на „Лондон сток ексчейндж груп" (LSEG) пазарите вече отчитат вероятност за още едно увеличение на лихвите от Европейската централна банка (ЕЦБ) с 25 базисни пункта (0,25 пр. п.) до края на годината.