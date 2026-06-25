Пуснаха алуминиева градска кола на ток за 10 000 евро, ама става само за града

Linktour Alumi дебютира на българския пазар. Това е китайска двуместна градска кола с уникално купе, направено изцяло от алуминий, откъде идва и името. Конструкцията позволява електрическия мъник да е по-лек и от там да има по-малка батерия, което пък позволява и по-ниска цена. В случая стартовата цена е от 9900 евро, но е за версията с максимална скорост 45 км/ч. Модификацията, която вдига двойно повече километри и има по-сериозен обхват с едно зареждане е с цели 6000 евро отгоре.

Моделът има междуосие от 1800 мм, но предлага различни динамични характеристики според версиите. Alumi Urban Sprite (категория L6e) с максимална скорост до 45 км/ч има пробег около 120 км. По-мощната модификация Alumi Elite Urban Pioneer (категория L7e) достига максимална скорост от 90 км/ч, разполага с 14-инчови колела, пробег до 180 км и по-богат пакет за безопасност (ABS, EBD и сервоусилвател EPS).