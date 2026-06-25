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Пуснаха алуминиева градска кола на ток за 10 000 евро, ама става само за града

Георги Луканов

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Китайският електрически двуместен модел Linktour Alumi дебютира на българския пазар.

Linktour Alumi дебютира на българския пазар. Това е китайска двуместна градска кола с уникално купе, направено изцяло от алуминий, откъде идва и името. Конструкцията позволява електрическия мъник да е по-лек и от там да има по-малка батерия, което пък позволява и по-ниска цена. В случая стартовата цена е от 9900 евро, но е за версията с максимална скорост 45 км/ч. Модификацията, която вдига двойно повече километри и има по-сериозен обхват с едно зареждане е с цели 6000 евро отгоре.

Моделът има междуосие от 1800 мм, но предлага различни динамични характеристики според версиите. Alumi Urban Sprite (категория L6e) с максимална скорост до 45 км/ч има пробег около 120 км. По-мощната модификация Alumi Elite Urban Pioneer (категория L7e) достига максимална скорост от 90 км/ч, разполага с 14-инчови колела, пробег до 180 км и по-богат пакет за безопасност (ABS, EBD и сервоусилвател EPS).

Китайският електрически двуместен модел Linktour Alumi дебютира на българския пазар.
Китайският електрически двуместен модел Linktour Alumi дебютира на българския пазар.
Китайският електрически двуместен модел Linktour Alumi дебютира на българския пазар.
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