Международна експедиция край Влахи събра около 300 вида пеперуди за първо геномно секвениране

Балканите и България са сред регионите с високо видово разнообразие и ендемизъм

Международна ентомологична експедиция край село Влахи в района на Кресненския пролом вече е събрала около 300 целеви вида пеперуди, чиито геноми предстои да бъдат секвенирани за първи път. Това съобщиха от Националния природонаучен музей при БАН.

В експедицията участват 57 души на възраст от 12 до 72 години – учени, експерти по геномика, природозащитници, доброволци и любители ентомолози от 17 европейски държави. Сред тях са представители на България, Швеция, Чехия, Словакия, Белгия, Франция, Австрия, Полша, Румъния, Италия, Германия, Турция, Естония, Сърбия, Финландия, Испания и Великобритания.

Полевата работа започна на 15 юни в района на Кресненския пролом. Участниците използват светлинни капани за улавяне на дневни и нощни пеперуди, включително редки видове и такива с ограничено разпространение. За успешното изолиране на геномите е необходим жив материал, който се съхранява в течен азот или сух лед, а впоследствие се депозира при температура минус 80 градуса по Целзий.

От НПМ-БАН отбелязват, че в Европа са установени около 11 000 вида пеперуди от разред Lepidoptera. Част от тях се откриват и определят лесно, но много други са трудни за разпознаване на терен или се срещат само в ограничени райони. Балканите и България са сред регионите с високо видово разнообразие и ендемизъм, но остават недостатъчно представени в международните ДНК и геномни бази данни.

Целта на мащабния проект е да бъдат секвенирани геномите на всички видове пеперуди, срещащи се в Европа, както и да се извършат популационно-геномни изследвания. Събраните геноми ще служат като референтни за съответните видове и ще подпомогнат бъдещи научни изследвания, свързани с биоразнообразието, климатичните промени, опазването на природата и контрола на вредителите.

Експедицията обединява работата на три международни инициативи – европейската научна мрежа 10kLepGenomes, паневропейския проект Psyche и консорциума LepEU. В нея участват учени от водещи научни институции, сред които Lund University, Stockholm University, Wellcome Sanger Institute и НПМ-БАН.

Базов лагер на експедицията е Образователният център за едрите хищници на Сдружение за дива природа „Балкани" в село Влахи. Организаторите очакват събраните материали и тяхната таксономична идентификация да допринесат значително за изучаването на геномното разнообразие на пеперудите в Европа и да подпомогнат създаването на регионален център за геномни анализи на Балканите.

Логото на експедицията е вдъхновено от вида Janthinea forsterorum, описан през 2025 г. и срещащ се само в ограничен брой находища в България, Република Северна Македония и Гърция. Видът е балкански ендемит от семейство Noctuidae.