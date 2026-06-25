Бизнес форум България - ОАЕ 2026 събра в София водещи институции и компании за нов етап в икономическото партньорство между двете държави

Представители на държавните институции, дипломатическия корпус, бизнеса и инвестиционната общност се събраха във вторник, 23 юни 2026 г., в Grand Hotel Millennium Sofia за Бизнес форум България - ОАЕ 2026, за да положат основите на мащабно търговско сътрудничество. Събитието се организира от Българския бизнес съвет в Дубай под егидата на Търговската камара на Дубай, със съдействието на Посолството на Обединените арабски емирства в София и Българския форум на бизнес лидерите.

Важна платформа за икономически диалог между България и ОАЕ

Българският бизнес съвет в Дубай дава сериозен тласък на двустранните търговски отношения, тъй като представлява интересите и възможностите на български компании и инвеститори и осигурява структура, видимост и институционална подкрепа за бизнеса, ангажиран с търговска дейност на територията на ОАЕ.

Той се утвърждава като една от най-важните платформи за икономически диалог между двете страни, насочена към насърчаване на инвестициите, разширяване на търговските отношения и изграждане на нови стратегически партньорства.

„Като бизнесмен, който работи в ОАЕ повече от 20 години, мога да потвърдя от личен опит какви възможности предоставя тази държава. Там срещнах много съмишленици, с които впоследствие основахме Българския бизнес съвет в Дубай. Целта на съвета е да съдейства както на вече работещи български бизнеси, така и да окуражава и подпомага нови бизнес проекти, които търсят партньори, инвеститори и възможности за развитие на международните пазари“, заяви председателят на Българския бизнес съвет в Дубай и основател на Palms World Мило Борисов.

Какво предлагат ОАЕ и отговорът на България

Със специално обръщение към гостите на форума се обърна и Н.Пр. Абдулрахман Алджабер, посланик на Обединените арабски емирства в България, който в своята презентация постави акцент върху устойчивото развитие на ОАЕ и огромния потенциал, който страната предлага на международните инвеститори.

„Обединените арабски емирства са преминали през множество предизвикателства през годините, но всеки път са излизали по-силни и по-конкурентоспособни. Днес разполагаме със стратегическа инфраструктура, модерна бизнес среда и ясна визия за бъдещето, които превръщат ОАЕ в една от най-привлекателните дестинации за инвестиции и иновации в света. Вярвам, че сътрудничеството с България има огромен потенциал и предстоят много успешни съвместни проекти“, каза посланикът.

Специален гост на форума беше министърът на иновациите и дигиталната трансформация Иван Василев, който подчерта стратегическото значение на сътрудничеството между двете държави в областта на високите технологии.

„Приемам отправената покана за разговори за подписване на стратегическо споразумение между ОАЕ и България в посока развитие на цифрови технологии, изкуствен интелект и роботика. Посещавал съм емирствата и съм видял от първо лице как те трансформираха икономиката, администрацията и обществото си чрез технологиите. Това е опит, върху който България може да стъпи, за да надгради добрите отношения между двете държави със силно икономическо и технологично партньорство“, каза Василев.

Участие във форума взеха и заместник-министърът на икономиката и индустрията Михаела Карадимова и заместник-министърът на енергетиката Красимир Якимов, които също изразиха увереност, че България и ОАЕ разполагат със значителен неизползван потенциал за разширяване на икономическите отношения, особено в областта на инвестициите, енергетиката, иновациите и високите технологии.

Все повече компании търсят достъп до Близкия изток

Сред основните теми на форума бяха възможностите за двустранни инвестиции, регионалната икономическа среда, развитието на стратегически партньорства и ролята на Дубай като глобален бизнес хъб за компании, които търсят достъп до пазарите на Близкия изток, Азия и Африка.

По време на форума бяха представени и данни за нарастващия интерес към икономическите отношения между България и Дубай. През последните години двустранната търговия отбелязва устойчив растеж, а все повече български компании избират емирството като база за развитие на международната си дейност.

Създаването на Българския бизнес съвет, който бе учреден в края на миналата година, идва в ключов момент, когато все повече компании търсят достъп до пазарите на Близкия изток, а инвеститори от ОАЕ проявяват интерес към възможностите в България в сфери като недвижими имоти, технологии, логистика, туризъм, производство и услуги.

Форумът завърши с нетуъркинг срещи между представители на бизнеса от двете държави, които поставиха основите на бъдещи партньорства и конкретни инвестиционни проекти.