Мальовица може да затвори за зимата, депутати питат защо държавата спира туризма

Подмяната на лифта в курорта Мальовица се превърна в една от основните теми на заседанието на парламентарната Комисия по туризъм. Народни представители поискаха спешно изясняване защо проектът е блокиран и настояха всички институции да представят обща позиция по случая.

Темата беше повдигната от депутата от ГЕРБ Валентин Милушев, който предупреди, че ако забавянето продължи, курортът може да остане без работещ лифт през следващия зимен сезон. По думите му това ще се отрази не само на туристическия поток, но и на местния бизнес и заетостта в района.

Милушев обърна внимание, че първоначално за проекта е било издадено необходимото разрешение от Регионалната инспекция по околната среда и водите, но впоследствие институцията е променила становището си, което е довело до спиране на строителните дейности.

„Когато държавните институции отменят или променят вече взети решения, инвеститорите се оказват в ситуация без изход", коментира народният представител.

Според него обновяването на лифтовете е стандартна практика в европейските зимни курорти, където съоръженията се модернизират регулярно, за да отговарят на съвременните изисквания за безопасност и обслужване на туристите.

Той определи Мальовица като едно от най-ценните места в Рила и подчерта, че става дума за модернизация на вече съществуваща туристическа инфраструктура чрез частна инвестиция.

По време на заседанието депутатът от „Прогресивна България" Ясен Щерев предложи Комисията да изиска официално становище от Министерството на околната среда и водите, което да даде яснота защо проектът е спрян.

Според него е необходима и промяна в Закона за горите, която да улесни инвестициите в нови лифтове и модернизацията на съществуващите съоръжения.

„Аз съм скиор и подкрепям развитието на зимните курорти. Не можем да разчитаме на остаряла инфраструктура, докато държави като Австрия, Франция и Италия постоянно обновяват лифтовете си. И там има екологични организации, но това не спира развитието на планинския туризъм", заяви Щерев.

Председателят на парламентарната Комисия по туризъм Росица Кирова подкрепи предложението да бъдат събрани позиции от всички ангажирани институции. По думите ѝ трябва да бъдат поискани становища от Министерството на околната среда и водите, Министерството на регионалното развитие и благоустройството, Министерството на туризма и инвеститора, за да се изяснят причините за блокирания проект.

След получаването на официалните отговори Комисията ще разгледа отново казуса и ще обсъди възможните решения.

Според депутатите случаят с Мальовица показва необходимостта от по-добра координация между държавните институции при реализирането на инвестиции в туристическата инфраструктура. Те са категорични, че развитието на зимния туризъм изисква ясни правила и предвидима административна среда, особено когато става въпрос за модернизация на съществуващи съоръжения.