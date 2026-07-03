Какво предпазва най-добре колата от слънцето

Съществуват различни методи, които могат да се използват за предотвратяване на прегряване на интериора на колата. Немският автомобилен клуб ADAC тества седем идентични Dacia Duster. Някои от тях бяха подготвени със слънцезащитно оборудване, като паралелно бяха добавени автомобил с тонирани стъкла, един с бял и един с черен цвят на каросерията.

След повече от четири часа на палещо слънце бяха измерени температурите в купетата.

В превозното средство без допълнително оборудване, т.е. затъмнение, температурата на шофьорската седалка беше 53 градуса. Десет градуса по-ниска и следователно най-студена беше температурата в колата, покрита с брезент. При 45 градуса, возилото с външно защитно фолио също беше значително по-хладно. Светлоотразителният сенник отвътре (49 градуса) и белият плат на арматурното табло (50 градуса) бяха по-малко ефективни. Затъмняването на задните прозорци също доведе до намаление само с два градуса. Тук обаче на задните седалки бяха измерени само 48 градуса, вместо 57 градуса, както в превозното средство без допълнително оборудване.

Като цяло, ADAC препоръчва използването на слънцезащитни средства, тъй като тя може да помогне за намаляване на температурата на вътрешните повърхности. По време на тестовете воланите и таблата достигнаха температури до 70 градуса.

При сравняване на колите с черна или бяла външна боя, имаше ясни температурни разлики на повърхността - от 65 градуса за тъмния и 44 градуса за светлия автомобил, докато вътре черният Duster се нагряваше с поне 5 градуса повече от боядисания в бяло автомобил.