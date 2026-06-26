Volvo с най-много коли с над 400 000 км пробег

Проучване на немската медия Auto Motor und Sport разглежда бензинови автомобили на сайта за продажби Mobile.de, които са достигнали и надхвърлили пробег от 400 000 км. При Volvo се оказа, че един от 125 предлагани автомобила е изминал повече от тези впечатляващи 400 000 километра.

С това марката оставя конкуренцията далеч назад. За сравнение, при Mercedes-Benz това се отнася за приблизително един на 500 автомобила.

Основното обяснение се крие в двигателите, използвани от Volvo в продължение на много години. Чугунените двигатели Redblock от 70-те и 80-те години на миналия век се радват на почти легендарна репутация. Тези четирицилиндрови бензинови двигатели с работен обем от 2,0 до 2,3 литра са известни със своята опростена конструкция и изключителна издръжливост.

Репутацията на Volvo е изградена отчасти от модели като Volvo 240 и 740. Тези автомобили са проектирани за години интензивна употреба и лесно се справят с тежки условия, като например суровите скандинавски зими. Благодарение на здравата си конструкция и сравнително лесната поддръжка, те се превръщат в икони на надеждност.

По-късни модели продължиха тази традиция. Коли като V70 и S60 често използваха петцилиндрови двигатели от модулното семейство двигатели на Volvo. Тези двигатели бяха известни с висококачествените си материали и ефективното охлаждане, което удължава живота им.

По-модерните модели с хибридни задвижвания също се оказват издръжливи. XC90 Hybrid също е сред автомобилите, които могат да изминават дълги разстояния без никакви проблеми.

В допълнение към техническото качество, поддръжката играе важна роля. Редовната смяна на маслото, използването на висококачествени смазочни материали и навременните ремонти допринасят значително за дългия живот на двигателя. Много собственици на Volvo съзнателно инвестират в поддръжката на автомобила си, като по този начин гарантират, че той често ще остане надежден в продължение на години.