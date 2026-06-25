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Цигарите поскъпват от август

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СНИМКА: Pixabay

Цигарите поскъпват през август месец с 13 евроцента. 

Причината за вдигането на цената е, че правителството предвижда да увеличи ставката за акциза, който се налага върху тютюневите изделия.

В бюджетната прогноза на министерството на финансите за следващите 3 години са заложени няколко стъпки за повишаване.

Първата е от август и ще оскъпи кутия цигари с 13 евроцента. След това от март 2027 е планирано още едно увеличение от 12 евроцента на кутия. А през януари 2028 – още 12 евроцента, съобщава Нова тв. 

Предното поскъпване беше в началото на 2026 г. Тогава влязоха в сила нови и по-високи акцизни ставки. Кутия от масовите цигари сега е средно около 3,80 евро.

Ако досега акцизът на 1000 къса цигари беше 113,51 евро, от 1 август ще е 120 евро или разликата е 13 цента нагоре на кутия.

Освен това на хоризонта се задава тотална промяна на данъчната политика на Европейския съюз. Предвиждането е още по-рязко вдигане на облагането, което може да вдигне цената на кутия цигари до около 5 евро.

СНИМКА: Pixabay

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