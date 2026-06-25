ChatGPT вече е във Viber

Rakuten Viber и OpenAI си партнират, за да предоставят ChatGPT директно в приложението за съобщения на потребителите в България

Rakuten Viber поставя ChatGPT буквално на една ръка разстояние. Благодарение на новото партньорство с OpenAI, потребителите на Viber в България вече могат да използват инструменти, базирани на ChatGPT, безплатно и без да напускат приложението.

Не е необходимо да сте технологичен експерт, за да използвате тези инструменти във Viber. Те са създадени така, че да направят изкуствения интелект достъпен за всеки - дори ако никога досега не сте използвали AI асистент. Независимо дали искате да редактирате снимка, да създадете перфектното съобщение или да намерите вдъхновение за нова рецепта, новите функции са само на един клик разстояние (прилагат се ограниченията за използване).

Функции, които помагат всеки ден

Следните функционалности, базирани на ChatGPT, вече са достъпни за всички потребители на Viber в България на iOS и Android, а поддръжката за десктоп предстои скоро:

ChatGPT като отделен контакт и раздел: Получете ChatGPT изживяване в специален чат във Viber. Задавайте въпроси, търсете информация, получавайте помощ за различни задачи или обмисляйте идеи, когато имате нужда - без да отваряте друго приложение. Не е необходим ChatGPT акаунт, за да започнете, но можете да създадете такъв или да влезете в съществуващ профил, за да свържете услугата и да получите по-високи лимити за използване.

Споменете ChatGPT във всеки разговор: Включете ChatGPT директно в разговора. Търсите идеи къде да гледате мача? Попитайте @ChatGPT в личен или групов чат и получете предложения. Просто въведете „@“ и изберете ChatGPT като първа опция от менюто, за да зададете въпрос. Всеки участник в чата може да отговори на отговора на ChatGPT, така че разговорът продължава естествено. Отговорите на ChatGPT са визуално разграничени от останалите съобщения, така че винаги е ясно кога съобщението идва от него. С ChatGPT се споделя единствено конкретното съобщение, което изпращате, а не останалият контекст на разговора.

Функцията “Преработи изображение”: Преобразете снимките си. Благодарение на ChatGPT Images вече можете да редактирате и персонализирате снимки директно в лични и групови чатове. Променете стила, добавете творчески елемент или превърнете обикновена снимка в нещо специално за важен повод. Viber добавя и готови шаблони, които ви помагат да започнете веднага. Изберете бутона “Преработи изображение” и дайте свобода на въображението си.

Обобщение на линкове: ChatGPT може да обобщава най-важното от споделена статия, публикация в блог или документ - достатъчно е да натиснете бутона под линка. Функцията е активирана по подразбиране във всички групови чатове.

Обобщение на чатове: Наваксвайте лесно в дългите разговори. Само с едно докосване получавате лично обобщение на разговора, видимо единствено за вас. Така по-лесно проследявате важните детайли или договорените следващи действия - независимо дали планирате училищна екскурзия или наваксвате служебни задачи.

Подобряване на съобщения: Не сте сигурни как да формулирате важен текст? Докоснете иконата с писалка във всеки чат, общност или канал (с изключение на коментарите към съобщения), за да пренапишете съобщението си с подходящ тон и по-голяма яснота преди изпращане. Другите потребители няма да виждат, че сте използвали функцията.

Превод на съобщения: Преодолейте езиковите бариери мигновено. Независимо дали разговаряте с местен бизнес по време на почивка или изпращате поздравление за рожден ден на колега на неговия роден език, преводът е само на едно докосване върху иконата с писалка.

За да започнете да използвате тези функции, актуализирайте приложението Viber до последната версия. За да използвате Преработи изображение, е необходимо да влезете в ChatGPT през приложението или да създадете безплатен акаунт чрез бърз и лесен еднократен процес (не е необходим платен абонамент). Всички останали инструменти са достъпни веднага и не изискват регистрация или създаване на профил.

„Искаме да направим ежедневната комуникация по-лесна и по-креативна“, казва Офир Еял, главен изпълнителен директор на Rakuten Viber. „Партньорството с OpenAI ни позволява да предоставим ChatGPT на нашите потребители в България по начин, който носи реална стойност в ежедневието им - дори на хора, които иначе не биха потърсили подобен инструмент. Независимо дали създавате перфектното съобщение, трансформирате снимка или просто проучвате нова идея, всичко това вече е част от приложението, което хората използват всеки ден.“

Торбен Севърсън, вицепрезидент и ръководител Глобално бизнес развитие в OpenAI, коментира: „Голяма част от ежедневието ни преминава през приложенията за съобщения. С ChatGPT във Viber хората получават полезна и креативна помощ точно когато им е необходима - от намирането на точните думи до наваксването в активни чатове или редактирането на снимки. Радваме се да си партнираме с Rakuten Viber, за да предоставим тези инструменти в приложение, което хората вече използват всеки ден.“

Това партньорство е част от дългосрочния стремеж на Rakuten Viber да използва изкуствен интелект за улесняване на ежедневието на потребителите. То също така подкрепя инициативата „Triple 20“ на Rakuten Group, насочена към използването на AI за подобряване на ефективността на услугите и предоставяне на по-добро потребителско изживяване навсякъде по света.

Бележки към редакторите

Поверителността и сигурността остават в основата на Viber. Основните функции на приложението - включително лични разговори и съобщения, групови чатове, споделяне на лично съдържание и свързани устройства - са защитени чрез криптиране от край до край (end-to-end encryption), което гарантира, че разговорите между потребителите остават поверителни и не могат да бъдат прочетени от Viber.

Потребителите запазват контрола и при използването на AI функции. Преди първата употреба се изисква тяхното изрично съгласие с условията и политиките на OpenAI.

Разговорите в „ChatGPT във Viber“ се обработват от OpenAI съгласно Условията за ползване и Политиката за поверителност на OpenAI. Ако потребителят свърже своя ChatGPT акаунт, активността му в ChatGPT във Viber ще бъде обвързана с този профил и ще се обработва съгласно стандартните политики за съхранение на данни на OpenAI.

При всички останали функции към OpenAI се изпращат сигурно единствено конкретният текст, изображение или заявка, които потребителят избере да обработи - никога данни за акаунта или останалото съдържание на чата. Тази информация се съхранява само за ограничен период от време и не се споделя, нито се използва за обучение на моделите на OpenAI. Функциите, базирани на ChatGPT, също така подлежат на Политиките за използване на OpenAI и компанията може да преглежда съдържание с цел безопасност и сигурност.