Окончателно: ЕС утвърди търговската сделка със САЩ за митата

Съветът на ЕС е одобрил днес последните законодателни промени, свързани с прилагането на търговското споразумение със САЩ за митата. То бе сключено през август 2026 г.

С това действие приключва законодателният процес и се потвърждава ангажиментът на ЕС за стабилни, предвидими и взаимноизгодни трансатлантически търговски отношения. Същевременно се запазват необходимите предпазни мерки за защита на европейските икономически интереси, се посочва в съобщението. След днешното решение отпадат останалите мита на ЕС на промишлени стоки от САЩ, въвежда се преференциален достъп за вноса на някои морски дарове и селскостопански стоки по намалени мита и се удължава спирането на митата при вноса на омари.

Предвидените защитни мерки позволяват на Европейската комисия да действа бързо при значително увеличение на вноса от САЩ, когато може да има особени вреди за европейските дружества. ЕС ще може да прекрати действието на договорения митнически режим, ако САЩ не спазват ангажиментите си и подкопават договорените цели на споразумението или по друг начин нарушават балансираните търговски отношения, включително чрез дискриминационни мерки.

Основните части от двустранните митнически договорености ще важат до края на 2029 г. Няколко месеца преди това ЕК ще направи цялостна оценка и може да предложи удължаване на тяхното действие. Комисията ще оцени търговските потоци между ЕС и САЩ, митническите приходи и икономическите отражения.

ЕС и САЩ имат най-големите двустранни търговски и инвестиционни отношения, равняващи се на близо 30 % от световната търговия със стоки и услуги, и 43 на сто от световния БВП, посочва Съветът на ЕС. Търговията със стоки и услуги между ЕС и САЩ се е е два пъти повече в последното десетилетие и надхвърля 1,7 трилиона евро през миналата година. През 2024 г. фирми от ЕС и САЩ са държали над 4,8 трилиона евро инвестиции на своите пазари, съобщава БТА.